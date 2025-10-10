Видео
Затопление Одессы — как получить компенсацию от города

Затопление Одессы — как получить компенсацию от города

Дата публикации 10 октября 2025 16:27
Как получить компенсацию после потопа в Одессе
Потоп в Одессе после непогоды после непогоды. Фото: Новини.LIVE

После масштабного наводнения в Одессе десятки жителей остались без крыши над головой. В частном секторе вода разрушила заборы и хозяйственные постройки. Местные власти оценивают убытки и обсуждают выплаты. Однако конкретного механизма компенсаций в Украине до сих пор нет.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Александра Жовтана, как получить компенсации после стихии.

Читайте также:

Компенсация после потопа

Масштабный ливень в конце сентября превратил часть Одессы в сплошное озеро. Поврежденные дома, заборы, автомобили и дворы — сотни людей подсчитывают убытки. Адвокат Александр Жовтан объясняет, что в Украине отсутствует единый документ, который определяет порядок выплат после стихийных бедствий.

"Есть норма, что такие решения могут принимать местные советы или Кабмин, но каждый случай рассматривают отдельно. Поэтому важно действовать быстро и самостоятельно", — отмечает юрист.

Что делать после затопления

Многие люди после стихии надеются, что власть все уладит сама. Но это — самая большая ошибка. В таких случаях каждый час имеет значение. Если сразу не зафиксировать убытки, потом доказать их будет сложно. Адвокат советует не ждать комиссии, а самому собирать доказательства.

"Кто быстро действует — тот имеет шанс получить компенсацию. Не стоит ждать, пока кто-то что-то сделает вместо вас", — говорит юрист.

Сначала надо сфотографировать и снять на видео все, что пострадало от воды — дом, двор, мебель, технику, авто. Полезно также иметь показания соседей или очевидцев, справку от гидрометцентра или записи с камер наблюдения. Далее — подтвердить, что это именно ваше имущество: найти документы на дом, землю или машину. Затем важно доказать, что ущерб произошел именно из-за непогоды. Для этого можно заказать экспертизу или обратиться в городской совет с просьбой создать комиссию, которая составит акт осмотра.

Такие документы станут главным доказательством в случае суда. Без них, даже если все очевидно, доказать потери почти невозможно.

Напомним, мы писали, что денег на компенсации может хватить не всем одесситам. Также мы сообщали, что во время сессии городского совета между депутатами и мэром Одессы произошел скандал из-за ливневки.

Одесса деньги Одесская область компенсация Новости Одессы потоп
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
