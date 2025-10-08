Разрушенное имущество после потопа в Одессе – как получить компенсацию

Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После масштабного ливня, накрывшего Одессу, жители города подсчитывают убытки: подтопленные квартиры, разрушенные крыши, поврежденные автомобили. Но кто имеет право на возмещение, к кому обращаться и вообще реально ли получить деньги. Люди делятся фотографиями залитых дворов и затопленных машин, возмущаясь. Между тем юристы и эксперты напоминают, что даже в таких сложных условиях существуют законные механизмы возмещения ущерба.

Какой должен быть алгоритм действий пострадавшей стороны? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесского адвоката Александра Жовтана.

Возмещение после потопа

В Украине до сих пор нет единого нормативного документа, который определял бы, как именно выплачиваются компенсации после стихийных бедствий. На практике все зависит от того, как быстро реагируют местные органы власти — признают ли событие чрезвычайной ситуацией, создадут ли комиссию, предусмотрят ли средства из бюджета. Поэтому ситуация в разных регионах может кардинально отличаться, даже если масштабы ущерба одинаковы. В Одессе же вопрос компенсаций пока находится на этапе обсуждения, но юристы советуют не ждать официальных решений.

"К сожалению, в нашем государстве конкретно не определен какой-то расчет или постановление, которое предусматривает конкретные суммы для выплат в таких ситуациях. Есть норма в законе, которая говорит, что такие решения могут приниматься местными советами или Кабмином. Закон позволяет это делать, но он рассчитан на индивидуальные случаи", — отмечает адвокат Александр Жовтан.

Адвокат Александр Жовтан о возмещении после потопа. Фото: Новини.LIVE

После последнего наводнения в городе активно подсчитывают масштабы ущерба. Десятки жителей остались без крыши. Кроме этого, в частном секторе вода разрушила заборы и хозяйственные постройки. Городские власти уже создали рабочую группу, которая должна оценить ситуацию, однако окончательного механизма компенсаций пока нет. По предварительным оценкам, убытки могут превышать сто миллионов гривен — и эта сумма, по словам экспертов, не окончательная.

Кто имеет право на компенсацию

Право на компенсацию имеют все граждане, которым нанесен ущерб, независимо от статуса или имущественного положения. Это могут быть владельцы квартир, частных домов, предприниматели или даже арендаторы. Главное — доказать факт повреждения и связь между непогодой и убытками. Однако механизм компенсаций, как правило, предусматривает индивидуальный подход к каждому случаю, поэтому необходимо собирать документы и доказательства с первых часов после инцидента.

"Право на компенсацию имеют все, кому каким-то образом нанесен ущерб — это либо материальный, либо моральный ущерб. Если затопило квартиру — это материальный ущерб, который должен быть возмещен. Если же человек из-за этого заболел или пережил стресс, он имеет право на компенсацию морального вреда", — объясняет адвокат.

Мужчина идет по затопленной улице. Фото: Новини.LIVE

В то же время вопрос арендаторов — один из самых спорных. Ведь если жилье не принадлежит человеку, он не может требовать компенсации за само здание. Однако утраченная техника, мебель, документы или другое имущество — это его личная собственность, и он имеет полное право на возмещение.

"Собственные вещи, мебель, бытовая техника, любое оборудование — все это должно быть компенсировано. Арендаторы имеют право на компенсацию любого имущества, находящегося в их собственности. А вопрос возмещения за само помещение — это уже ответственность собственника, который сдавал его в аренду", — добавляет эксперт.

Мужчина откачивает воду. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, даже если человек не является владельцем жилья, он не остается без правовой защиты. Все, что имеет подтверждение собственности, может быть предметом компенсации.

Алгоритм действий во время затопления

Большинство людей ждет, пока власть "сама что-то решит", но это главная ошибка. Время в таких ситуациях — решающее. Ведь именно от того, насколько оперативно зафиксированы последствия, зависит возможность получить компенсацию в будущем. Документирование убытков — это первый и самый важный шаг на пути к справедливости.

"Не нужно ждать ничего, нужно брать ситуацию в свои руки. Как показывает практика, пока ты сам не займешься делом, никто тебе ничего не даст. Поэтому первое, что нужно делать — это фиксация и сбор доказательств", — отмечает адвокат.

Люди не могут добраться домой из-за потопа. Фото: Новини.LIVE

К таким доказательствам относятся фотографии, видеозаписи, показания свидетелей, справки от гидрометцентра, записи с камер видеонаблюдения. Все это помогает создать целостную картину события. Также необходимо собрать документы, подтверждающие право собственности на поврежденное имущество. Важно доказать и причинно-следственную связь между непогодой и повреждением.

"Чтобы доказать причинно-следственную связь, нужно провести экспертизы — как частные, так и государственные. Также можно обращаться в Одесский городской совет, чтобы они создавали комиссии, которые выезжают и составляют акты. Такие документы станут ключевыми при обращении в суд", — объясняет адвокат Александр Жовтан.

Эвакуация машины, пострадавшей от потопа. Фото: Новини.LIVE

Именно акт комиссии и выводы экспертов часто становятся решающим аргументом в судебных спорах. Без этих доказательств даже очевидные убытки могут остаться без внимания.

Коллективные иски

После наводнения многие одесситы начали объединяться в группы, чтобы совместно отстаивать свои права. И хотя коллективные иски действительно возможны, юристы предупреждают: это не всегда самый эффективный путь. Координация большого количества людей часто усложняет процесс, а суды рассматривают такие дела дольше.

"ОСМД — это просто объединение совладельцев, каждый из которых имеет свое имущество. Если у них общий ответчик и общий ущерб, они могут подать коллективный иск. Но это не будет иск от ОСМД как юридического лица — это будут граждане, которые объединились для совместного обращения", — объясняет адвокат Александр Жовтан.

Люди возле затопленной улицы. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем адвокат подчеркивает, что индивидуальные иски обычно дают более быстрый результат. Собственник самостоятельно собирает доказательства, обращается к экспертам и держит процесс под контролем. Такой подход позволяет избежать бюрократических задержек и повышает шансы на успех.

"Моя личная рекомендация как адвоката — брать ситуацию в свои руки. Коллективные иски часто теряют динамику и контроль. Лучше действовать самостоятельно: собирать доказательства, фиксировать ущерб, проходить психолога для подтверждения морального ущерба и подавать иск в суд", — советует эксперт.

Люди идут по затопленным улицам. Фото: Новини.LIVE

Адвокат также напоминает, что моральный ущерб — это не формальность. Он может быть весомой частью дела, если человек пережил стресс, потерял сон или испытал психологические последствия после стихии.

Документы для компенсации

Без документов, подтверждающих личность и факт ущерба, процесс получения компенсации может быть затруднен. Речь идет не только о паспорте или идентификационном коде, но и о любых материалах, которые могут засвидетельствовать масштабы повреждений. Именно от этого зависит, удастся ли доказать свою правоту в суде или в комиссиях городского совета. Фиксация каждой детали — это не формальность, а основа успешного дела.

"Обязательно нужны данные, идентифицирующие личность — это паспорт, код, выписка с места жительства. И плюс к этому всему — это уже доказательства. Доказательствами, могут быть: объяснения свидетелей, которые могут быть потом вызваны в суде, фото, видео, записи с камер наблюдения. И обязательно акты комиссии Одесского городского совета, акты ЖЭКа или ОСМД, а также инициирование экспертизы", — объясняет адвокат Александр Жовтан.

Паспорт украинца в руках. Фото: Новини.LIVE

Человеку нужно не только собрать доказательства, но и должным образом их оформить. Если все зафиксировано грамотно, это поможет избежать затяжек при рассмотрении дела. А вот отсутствие хотя бы одного акта или подтверждения может поставить под сомнение всю позицию заявителя. Поэтому действовать надо быстро, не откладывая на потом.

Финансовые расходы

Когда речь идет об экспертизах, юридических услугах и судебных сборах — люди часто сталкиваются с вопросом финансовых затрат. Действительно, процесс доказывания ущерба редко обходится без дополнительных вложений. Однако адвокаты напоминают: все расходы, связанные с рассмотрением дела, можно требовать к возмещению. То есть, даже средства, потраченные на адвоката или эксперта, впоследствии могут быть компенсированы.

"Стоит понимать, что вы имеете право на компенсацию всех расходов, которые были привлечены для этого дела: правовой помощи, судебного сбора, проведения экспертиз. Кроме этого, вы имеете право на возмещение ущерба — как материального, так и морального. Поэтому, к сожалению, закон построен таким образом, что для этого процесса надо немного вложиться финансово", — объясняет адвокат.

Человек считает купюры. Фото: Новини.LIVE

После принятия решения судом или соответствующей комиссией все эти расходы могут быть компенсированы. Это важно понимать тем, кто сомневается, стоит ли начинать процесс из-за опасений потерять деньги. По словам экспертов, государство и суды признают право человека получить полное возмещение всех расходов, если они непосредственно связаны с восстановлением справедливости.

Страховые случаи и договоры с паркингами

Многие пострадавшие обращаются в страховые компании, надеясь получить возмещение через полисы. Однако адвокаты отмечают: нужно внимательно читать условия договора, ведь не каждая компания покрывает убытки, вызванные стихийными бедствиями. Форс-мажорные обстоятельства, такие как наводнения или ураганы, в большинстве случаев регулируются отдельными пунктами соглашений. Именно поэтому юристы советуют ознакомиться со всеми деталями еще до момента подачи заявления.

"Нет единого унифицированного документа. Каждый страховой полис разный. Надо обратить внимание на пункты о форс-мажоре, о наводнениях и как именно компания обосновывает свою ответственность", — объясняет Александр Жовтан.

Номера автомобилей после дождя. Фото: Новини.LIVE

Такая же ситуация и с паркингами. Если автомобиль был поврежден во время ливня, все зависит от того, был ли заключен договор — даже если это договор публичной оферты. Важно выяснить, какие именно обязательства взяла на себя сторона, предоставляющая услугу парковки.

"Деятельность парковок также всегда подкреплена договором публичной оферты. С этим надо ознакомиться и посмотреть, какие обязательства взял паркинг или подземное стояночное место. Это указывается в условиях, по которым они получают оплату за хранение вашего авто. Нужно внимательно читать условия публичной оферты", — советует адвокат.

Затопленная улица в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Если же договора нет — ситуация значительно сложнее. Тогда ответственность за последствия, как правило, несет владелец авто, ведь правовые отношения не были оформлены должным образом.

Компенсация без договора

В случае отсутствия договора не стоит опускать руки. Человек имеет право инициировать претензионную работу — подавать письменные требования, собирать показания, обращаться в суд. Это поможет хотя бы частично восстановить справедливость и создать прецедент для дальнейших подобных случаев.

"Нужно в любом случае инициировать претензионную работу, подавать письменные претензии и обращаться в суд. Однако, если договора не было, то, к сожалению, это ответственность владельца — ведь его правоотношения по хранению машины не были никоим образом урегулированы", — отмечает адвокат.

Машина в воде в Одессе во время дождя. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на это, шансы на успех все равно есть. Судебная практика свидетельствует: дела, связанные с последствиями непогоды, часто решаются в пользу пострадавших. Если есть доказательства того, что повреждения были вызваны не по вине владельца, а из-за природных явлений или бездействия коммунальных служб, суд может встать на сторону истца.

"В таких делах шансы достаточно высоки. Как показывает судебная практика — и моя личная также — споры, связанные с падением деревьев на авто или подтоплением во время наводнения, часто имеют успешный результат. Это подтверждено неоднократно, в том числе решениями Верховного Суда. Поэтому я советую каждому не медлить, собирать доказательства и работать над компенсацией — практика действительно положительная", — отмечает Александр Жовтан.

Адвокат Александр Жовтан о том, как действовать когда не заключен договор. Фото: Новини.LIVE

Экспертиза в таких делах играет ключевую роль, ведь именно она определяет реальную стоимость поврежденного имущества и становится основным доказательством в суде. Таким образом, успех дела зависит от активности самого человека. Те, кто действует быстро, собирает доказательства, фиксирует каждый факт и не боится обращаться к специалистам, имеют все шансы получить компенсацию даже в сложных обстоятельствах.

