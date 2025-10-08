Зруйноване майно після потопу в Одесі — як отримати компенсацію

Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після масштабної зливи, що накрила Одесу, мешканці міста підраховують збитки: підтоплені квартири, зруйновані дахи, пошкоджені автомобілі. Та хто має право на відшкодування, до кого звертатися і чи взагалі реально отримати гроші. Люди діляться фотографіями залитих дворів і затоплених машин, обурюючись. Тим часом юристи та експерти нагадують, що навіть у таких складних умовах існують законні механізми відшкодування шкоди.

Який має бути алгоритм дій постраждалої сторони? Про це журналісти Новини.LIVE запили в одеського адвоката Олександра Жовтана.

Відшкодування після потопу

В Україні досі немає єдиного нормативного документа, який визначав би, як саме виплачуються компенсації після стихійних лих. На практиці все залежить від того, як швидко реагують місцеві органи влади — чи визнають подію надзвичайною ситуацією, чи створять комісію, чи передбачать кошти з бюджету. Тому ситуація в різних регіонах може кардинально відрізнятися, навіть якщо масштаби збитків однакові. В Одесі ж питання компенсацій поки перебуває на етапі обговорення, але юристи радять не чекати офіційних рішень.

"На жаль, в нашій державі конкретно не визначено якоїсь розрахунку чи постанови, яка передбачає конкретні суми для виплат у таких ситуаціях. Є норма в законі, яка говорить, що такі рішення можуть прийматися місцевими радами або Кабміном. Закон дозволяє це робити, але він розрахований на індивідуальні випадки", — зазначає адвокат Олександр Жовтан.

Адвокат Олександр Жовтан про відшкодування після потопу. Фото: Новини.LIVE

Після останньої повені в місті активно підраховують масштаби збитків. Десятки мешканців залишилися без даху. Крім цього, у приватному секторі вода зруйнувала паркани й господарські споруди. Міська влада вже створила робочу групу, яка має оцінити ситуацію, однак остаточного механізму компенсацій поки немає. За попередніми оцінками, збитки можуть перевищувати сто мільйонів гривень — і ця сума, за словами експертів, не остаточна.

Хто має право на компенсацію

Право на компенсацію мають усі громадяни, яким завдано шкоди, незалежно від статусу чи майнового стану. Це можуть бути власники квартир, приватних будинків, підприємці або навіть орендарі. Головне — довести факт пошкодження і зв’язок між негодою та збитками. Однак механізм компенсацій, як правило, передбачає індивідуальний підхід до кожного випадку, тому необхідно збирати документи й докази з перших годин після інциденту.

"Право на компенсацію мають усі, кому якимось чином завдано шкоди — це або матеріальна, або моральна шкода. Якщо затопило квартиру — це матеріальні збитки, які мають бути відшкодовані. Якщо ж людина через це захворіла або пережила стрес, вона має право на компенсацію моральної шкоди", — пояснює адвокат.

Чоловік йде затопленою вулицею. Фото: Новини.LIVE

Водночас питання орендарів — одне з найспірніших. Адже якщо житло не належить людині, вона не може вимагати компенсації за саму будівлю. Проте втрачена техніка, меблі, документи або інше майно — це її особиста власність, і вона має повне право на відшкодування.

"Власні речі, меблі, побутова техніка, будь-яке обладнання — все це має бути компенсовано. Орендарі мають право на компенсацію будь-якого майна, що перебуває у їхній власності. А питання відшкодування за саме приміщення — це вже відповідальність власника, який здавав його в оренду", — додає експерт.

Чоловік відкачує воду. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, навіть якщо людина не є власником житла, вона не залишається без правового захисту. Усе, що має підтвердження власності, може бути предметом компенсації.

Алгоритм дій під час затоплення

Більшість людей чекає, поки влада "сама щось вирішить", але це головна помилка. Час у таких ситуаціях — вирішальний. Адже саме від того, наскільки оперативно зафіксовані наслідки, залежить можливість отримати компенсацію у майбутньому. Документування збитків — це перший і найважливіший крок на шляху до справедливості.

"Не потрібно чекати нічого, потрібно брати ситуацію у свої руки. Як показує практика, поки ти сам не займешся справою, ніхто тобі нічого не дасть. Тому перше, що потрібно робити — це фіксація та збір доказів", — наголошує адвокат.

Люди не можуть дістатися додому через потоп. Фото: Новини.LIVE

До таких доказів належать фотографії, відеозаписи, покази свідків, довідки від гідрометцентру, записи з камер відеоспостереження. Усе це допомагає створити цілісну картину події. Також необхідно зібрати документи, що підтверджують право власності на пошкоджене майно. Важливо довести і причинно-наслідковий зв’язок між негодою та пошкодженням.

"Щоб довести причинно-наслідковий зв’язок, потрібно провести експертизи — як приватні, так і державні. Також можна звертатися до Одеської міської ради, щоб вони створювали комісії, які виїжджають і складають акти. Такі документи стануть ключовими при зверненні до суду", — пояснює адвокат Олександр Жовтан.

Евакуація машини, що постраждала від потопу. Фото: Новини.LIVE

Саме акт комісії та висновки експертів часто стають вирішальним аргументом у судових спорах. Без цих доказів навіть очевидні збитки можуть залишитися без уваги.

Колективні позови

Після повені багато одеситів почали об’єднуватися в групи, щоб спільно відстоювати свої права. І хоча колективні позови дійсно можливі, юристи попереджають: це не завжди найефективніший шлях. Координація великої кількості людей часто ускладнює процес, а суди розглядають такі справи довше.

"ОСББ — це просто об’єднання співвласників, кожен із яких має своє майно. Якщо в них спільний відповідач і спільна шкода, вони можуть подати колективний позов. Але це не буде позов від ОСББ як юридичної особи — це будуть громадяни, які об’єдналися для спільного звернення", — пояснює адвокат Олександр Жовтан.

Люди біля затопленої вулиці. Фото: Новини.LIVE

Разом з тим адвокат підкреслює, що індивідуальні позови зазвичай дають швидший результат. Власник самостійно збирає докази, звертається до експертів і тримає процес під контролем. Такий підхід дозволяє уникнути бюрократичних затримок і підвищує шанси на успіх.

"Моя особиста рекомендація як адвоката — брати ситуацію у свої руки. Колективні позови часто втрачають динаміку і контроль. Краще діяти самостійно: збирати докази, фіксувати шкоду, проходити психолога для підтвердження моральних збитків і подавати позов до суду", — радить експерт.

Люди йдуть затопленими вулицями. Фото: Новини.LIVE

Адвокат також нагадує, що моральна шкода — це не формальність. Вона може бути вагомою частиною справи, якщо людина пережила стрес, втратила сон або зазнала психологічних наслідків після стихії.

Документи для компенсації

Без документів, що підтверджують особу і факт шкоди, процес отримання компенсації може бути ускладнений. Йдеться не лише про паспорт чи ідентифікаційний код, а й про будь-які матеріали, які можуть засвідчити масштаби пошкоджень. Саме від цього залежить, чи вдасться довести свою правоту в суді або в комісіях міської ради. Фіксація кожної деталі — це не формальність, а основа успішної справи.

"Обов'язково потрібні дані, що ідентифікують особу — це паспорт, код, витяг з місця проживання. І плюс до цього всього — це вже докази. Доказами, можуть бути: пояснення свідків, які можуть бути потім викликані в суді, фото, відео, записи з камер спостереження. І обов'язково акти комісії Одеської міської ради, акти ЖЕКу або ОСББ, а також ініціювання експертизи", — пояснює адвокат Олександр Жовтан.

Паспорт Українця в руках. Фото: Новини.LIVE

Людині потрібно не лише зібрати докази, а й належно їх оформити. Якщо все зафіксовано грамотно, це допоможе уникнути затягувань під час розгляду справи. А от відсутність бодай одного акта чи підтвердження може поставити під сумнів усю позицію заявника. Тому діяти треба швидко, не відкладаючи на потім.

Фінансови витрати

Коли йдеться про експертизи, юридичні послуги та судові збори — люди часто стикаються з питанням фінансових витрат. Дійсно, процес доведення шкоди рідко обходиться без додаткових вкладень. Проте адвокати нагадують: усі витрати, пов’язані з розглядом справи, можна вимагати до відшкодування. Тобто, навіть кошти, витрачені на адвоката або експерта, згодом можуть бути компенсовані.

"Варто розуміти, що ви маєте право на компенсацію всіх витрат, які були залучені для цієї справи: правової допомоги, судового збору, проведення експертиз. Крім цього, ви маєте право на відшкодування шкоди — як матеріальної, так і моральної. Тому, на жаль, закон побудований таким чином, що для цього процесу треба трохи вкластися фінансово", — пояснює адвокат.

Людина рахує купюри. Фото: Новини.LIVE

Після ухвалення рішення судом або відповідною комісією всі ці витрати можуть бути компенсовані. Це важливо розуміти тим, хто сумнівається, чи варто починати процес через побоювання втратити гроші. За словами експертів, держава і суди визнають право людини отримати повне відшкодування всіх витрат, якщо вони безпосередньо пов’язані з відновленням справедливості.

Страхові випадки та договори з паркінгами

Багато постраждалих звертаються до страхових компаній, сподіваючись отримати відшкодування через поліси. Проте адвокати наголошують: потрібно уважно читати умови договору, адже не кожна компанія покриває збитки, спричинені стихійними лихами. Форс-мажорні обставини, такі як повені чи буревії, у більшості випадків регулюються окремими пунктами угод. Саме тому юристи радять ознайомитися з усіма деталями ще до моменту подання заяви.

"Немає єдиного уніфікованого документа. Кожен страховий поліс різний. Треба звернути увагу на пункти про форс-мажор, про повені і як саме компанія обґрунтовує свою відповідальність", — пояснює Олександр Жовтан.

Номери автомобілів після дощу. Фото: Новини.LIVE

Така ж ситуація і з паркінгами. Якщо автомобіль був пошкоджений під час зливи, усе залежить від того, чи був укладений договір — навіть якщо це договір публічної оферти. Важливо з’ясувати, які саме зобов’язання взяла на себе сторона, що надає послугу паркування.

"Діяльність парковок також завжди підкріплена договором публічної оферти. З цим треба ознайомитись і подивитися, які зобов’язання взяв паркінг чи підземне стоянкове місце. Це зазначається в умовах, за якими вони отримують оплату за зберігання вашого авто. Потрібно уважно читати умови публічної оферти", — радить адвокат.

Затоплена вулиця в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Якщо ж договору немає — ситуація значно складніша. Тоді відповідальність за наслідки, як правило, несе власник авто, адже правові відносини не були оформлені належним чином.

Компенсація без договору

У випадку відсутності договору не варто опускати руки. Людина має право ініціювати претензійну роботу — подавати письмові вимоги, збирати свідчення, звертатися до суду. Це допоможе хоча б частково відновити справедливість і створити прецедент для подальших подібних випадків.

"Потрібно в будь-якому разі ініціювати претензійну роботу, подавати письмові претензії і звертатися до суду. Однак, якщо договору не було, то, на жаль, це відповідальність власника — адже його правовідносини щодо зберігання машини не були жодним чином врегульовані", — зазначає адвокат.

Машина в воді в Одесі під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Попри це, шанси на успіх все одно є. Судова практика свідчить: справи, пов’язані з наслідками негоди, часто вирішуються на користь постраждалих. Якщо є докази того, що пошкодження були спричинені не з вини власника, а через природні явища або бездіяльність комунальних служб, суд може стати на бік позивача.

"У таких справах шанси досить високі. Як показує судова практика — і моя особиста також — спори, пов’язані з падінням дерев на авто чи підтопленням під час повені, часто мають успішний результат. Це підтверджено неодноразово, у тому числі рішеннями Верховного Суду. Тому я раджу кожному не зволікати, збирати докази і працювати над компенсацією — практика справді позитивна", — наголошує Олександр Жовтан.

Адвокат Олександр Жовтан про те, як діяти коли не укладено договір. Фото: Новини.LIVE

Експертиза у таких справах відіграє ключову роль, адже саме вона визначає реальну вартість пошкодженого майна і стає основним доказом у суді. Таким чином, успіх справи залежить від активності самої людини. Ті, хто діє швидко, збирає докази, фіксує кожен факт і не боїться звертатися до фахівців, мають усі шанси отримати компенсацію навіть у складних обставинах.

