В Одесі може не вистачити грошей на всі компенсації після зливи

В Одесі ухвалили рішення виділити понад 126 мільйонів гривень на допомогу мешканцям, чиї будинки постраждали від негоди 30 вересня. Але міський голова Геннадій Труханов попередив, що цих коштів може не вистачити на всіх. Місто сподівається на підтримку з державного та обласного бюджетів.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міськради.

Компенсації постраждалим

Після потужної зливи, яка підтопила сотні будинків, депутати міськради 8 жовтня проголосували за виділення 126,3 мільйона гривень на компенсації. Гроші нададуть у межах міської програми соціальної підтримки, фінансування якої збільшили до 4,7 мільярда гривень.

Додаткові кошти розподілять між районними адміністраціями:

Київська отримає 49,9 млн грн,

Пересипська — 38,1 млн,

Хаджибейська — 28,7 млн,

Приморська — 9,6 млн грн.

Компенсації передбачені до 87,6 тисячі гривень для мешканців пошкоджених квартир і до 189,8 тисячі гривень для власників приватних будинків. Для отримання допомоги тепер не потрібно подавати довідку про доходи.

За словами Труханова, грошей вистачить лише на перший етап виплат. Він додав, що якщо обсяг заяв перевищить виділене фінансування, місто шукатиме додаткові ресурси, зокрема за рахунок перерозподілу коштів між комунальними підприємствами.

"Ми не знаємо, скільки буде звернень і як швидко надходитимуть документи. Розраховуємо на допомогу держави та області", — зазначив мер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що злива врятувала Куяльницький лиман поблизу Одеси. Також ми писали, що в Одесі працює спеціальна комісія, яка розслідує наслідки негоди в Одесі.