Україна
Злива в Одесі врятувала Куяльницький лиман — як саме

Злива в Одесі врятувала Куяльницький лиман — як саме

Дата публікації: 8 жовтня 2025 10:59
Злива в Одесі врятувала Куяльницький лиман
Куяльницький лиман. Фото ілюстративне: Нацпарк "Куяльницький"

Потужний дощ, який накрив Одесу 30 вересня, став рятівним для Куяльницького лиману. Рівень води у водоймі значно підвищився, що видно навіть із супутникових знімків. Цей дощ не лише зволожив пересохлі береги, а й дав шанс екосистемі лиману на відновлення.

Про це повідомив гідролог Сергій Шевчук.

Читайте також:

Порятунок лиману

За словами гідролога, на території водозбору випало 94 міліметри опадів — це приблизно 94 літри на квадратний метр. Хоча злива спричинила підтоплення в місті, для лиману вона стала справжнім порятунком. Ще нещодавно солоність води перевищувала 350 грамів на літр — критичний рівень для живих організмів.

Злива врятувала куяльницький лиман
Порівняння лиману до та після зливи. Фото: Сергій Шевчук

Тепер завдяки притоку прісної води ситуація може поліпшитися. Фахівець зазначає, що саме такі інтенсивні дощі формують річища малих річок і дають їм нове життя. Загачена та каналізована річка Великий Куяльник, яка живить лиман, теж отримала шанс на відродження.

"Скоріше треба розробляти місцеві водозберігачі заходи, а особливо затримання дощового стоку під час інтенсивних злив та штучно насичувати водою прибережні ґрунти, уникати руйнівного поверхневого стоку, можливо, робити локальні "зимувальні ями" без перекриття греблями русла, а може десь й доведеться відремонтувати донний водовипуск бетонної чи земляної греблі ставка чи водосховища", — підсумував він.

Злива врятувала куяльницький лиман
Порівняння лиману до та після зливи. Фото: Сергій Шевчук

Нагадаємо, ми повідомляли, що комісія дала перші результати розслідування наслідків негоди. Також ми писали, що одесити створили петицію, щоб це допомогло вирішити проблему з ливнівками.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
