Головна Одеса Комісія з розслідування негоди в Одесі — які результати

Комісія з розслідування негоди в Одесі — які результати

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 19:42
Наслідки злив в Одесі та компенсації постраждалим 2025
Наслідки негоди в Одесі. Фото: Олексій Кулеба

В Одесі працює спеціальна комісія, яка оцінює наслідки останніх злив. Вона вже оглянула колектори, лівнівки та об’єкти, де постраждали люди та майно. Паралельно поліція веде розслідування загибелі людей під час негоди.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Читайте також:

Розслідування трагедії

Очільник Одеської ОВА повідомив, що комісія, яка оцінює наслідки, включає представників адміністрації, ДСНС, поліції та міської влади. Вони вже провели кілька виїздів на місця, де вода підтопила приватні й багатоповерхові будинки, а також підземні паркінги. До роботи залучили експертів із будівельної академії та інших профільних установ.

"Кожен експерт оглядає об’єкти та надає документи, які будуть передані слідству для встановлення об’єктивних обставин. Комісія не може допитувати людей чи вилучати документи — це повноваження слідчих органів", — пояснив Кіпер.

Наслідки потопу

Кіпер додав, що під час злив постраждало понад 245 приватних будинків і 500 багатоповерхівок, а також 36 підземних паркінгів, які використовували як укриття. Загалом надійшло більше 800 звернень від мешканців.

"Ми закінчили ліквідаційні роботи, відкачали воду і сьогодні можемо констатувати, що штаб, створений для координації дій, припинив роботу", — зазначив Кіпер.

Компенсації постраждалим

Щодо компенсацій, завтра, 8 жовтня, скликають позачергову сесію міської ради. Очікується розгляд фінансової допомоги постраждалим та сім’ям загиблих. Попередньо комісія оцінює потребу в 130 мільйонів гривень.

"Я думаю, що це саме той час, коли вже треба розібратися, що потрібно зробити. Це треба зробити для того, щоб не шукати потім винних, а рухатися вперед", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, ми повідомляли, що школярі Одещини завтра вчитимуться дистанціно, через негоду. Також ми писали, що одесити створили петицію до президента, щоб вирішити питання з ливнівками.

