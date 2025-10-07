Дистанційне навчання в Одесі 8–9 жовтня через негоду

Дитина під час уроку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через сильний вітер і дощ навчання у школах і садочках 8–9 жовтня відбудеться дистанційно. Синоптики попереджають про штормову погоду, грози та пориви вітру до 20 м/с. У регіоні оголошено жовтий і помаранчевий рівні небезпеки.

Про це повідомила директорка освіти на науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Негода в Одесі

Через погіршення погоди міська влада Одеси вирішила продовжити дистанційне навчання у школах, дитсадках та позашкільних закладах 8 і 9 жовтня. За даними Гідрометцентру, ці дні в області супроводжуватимуться сильними дощами, грозами та поривами вітру до 15–20 метрів за секунду.

Також, через негоду можуть виникнути перебої в роботі енергетичних і комунальних служб, а також ускладнення на дорогах. Містян просять бути обережними, під час злив залишатися у безпечних місцях, не користуватися підземними переходами й за можливості відключати електроприлади.

