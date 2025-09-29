На Одещині відкрили нові укриття у школах

Діти в новому укритті. Фото: скриншот із відео

В Одеській області облаштували ще п’ять укриттів у закладах освіти. Завдяки підтримці Олени Зеленської та міжнародних партнерів вони перетворилися не лише на безпечні місця, а й на сучасні простори для навчання й відпочинку. Нові укриття дозволять дітям частіше повертатися до очного навчання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Нові укриття

На Одещині з’явилися п’ять нових укриттів, створених у межах співпраці з Фундацією першої леді України. Ці укриття облаштовані у школах і поєднують безпеку з комфортом. Усередині є навчальні, ігрові та творчі зони, тож під час тривоги діти не лише перебувають у захищеному місці, а й можуть продовжувати навчання чи відпочинок. Простори зроблені інклюзивними, з урахуванням потреб усіх учнів.

"Такі укриття — це інвестиція не лише в безпеку, а й у розвиток дітей. Вони залишаться корисними і після перемоги, слугуючи сучасними освітніми просторами", – зазначив Кіпер.

Завдяки цим проєктам учні зможуть частіше відвідувати заняття в школі. Це особливо важливо для соціалізації та якісної освіти.

