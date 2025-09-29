Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленський заслухав доповідь Сирського про ситуацію на фронті
Головна Одеса Укриття для дітей — на Одещині відкрили ще п'ять просторів

Укриття для дітей — на Одещині відкрили ще п'ять просторів

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 12:40
На Одещині відкрили нові укриття у школах
Діти в новому укритті. Фото: скриншот із відео

В Одеській області облаштували ще п’ять укриттів у закладах освіти. Завдяки підтримці Олени Зеленської та міжнародних партнерів вони перетворилися не лише на безпечні місця, а й на сучасні простори для навчання й відпочинку. Нові укриття дозволять дітям частіше повертатися до очного навчання.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Нові укриття

На Одещині з’явилися п’ять нових укриттів, створених у межах співпраці з Фундацією першої леді України. Ці укриття облаштовані у школах і поєднують безпеку з комфортом. Усередині є навчальні, ігрові та творчі зони, тож під час тривоги діти не лише перебувають у захищеному місці, а й можуть продовжувати навчання чи відпочинок. Простори зроблені інклюзивними, з урахуванням потреб усіх учнів.

"Такі укриття — це інвестиція не лише в безпеку, а й у розвиток дітей. Вони залишаться корисними і після перемоги, слугуючи сучасними освітніми просторами", – зазначив Кіпер.

Завдяки цим проєктам учні зможуть частіше відвідувати заняття в школі. Це особливо важливо для соціалізації та якісної освіти.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у порту Чорноморськ з’явилися перші мобільні укриття. Також ми писали, що у Польщі проводять масштабні інспекції бомбосховищ.

Одеса школи Олена Зеленська Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси Олег Кіпер укриття
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації