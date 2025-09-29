В Одесской области открыли новые укрытия в школах

Укрытие для детей — на Одесчине открыли еще пять пространств
В Одесской области обустроили еще пять укрытий в учебных заведениях. Благодаря поддержке Елены Зеленской и международных партнеров они превратились не только в безопасные места, но и в современные пространства для обучения и отдыха. Новые укрытия позволят детям чаще возвращаться к очному обучению.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Новые укрытия
В Одесской области появились пять новых укрытий, созданных в рамках сотрудничества с Фондом первой леди Украины. Эти укрытия обустроены в школах и сочетают безопасность с комфортом. Внутри есть учебные, игровые и творческие зоны, поэтому во время тревоги дети не только находятся в защищенном месте, но и могут продолжать обучение или отдых. Пространства сделаны инклюзивными, с учетом потребностей всех учеников.
"Такие укрытия — это инвестиция не только в безопасность, но и в развитие детей. Они останутся полезными и после победы, служа современными образовательными пространствами", — отметил Кипер.
Благодаря этим проектам ученики смогут чаще посещать занятия в школе. Это особенно важно для социализации и качественного образования.
Напомним, мы сообщали, что в порту Черноморск появились первые мобильные укрытия. Также мы писали, что в Польше проводят масштабные инспекции бомбоубежищ.
Читайте Новини.LIVE!