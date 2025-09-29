В Одесской области открыли новые укрытия в школах

Дети в новом укрытии. Фото: скриншот из видео

В Одесской области обустроили еще пять укрытий в учебных заведениях. Благодаря поддержке Елены Зеленской и международных партнеров они превратились не только в безопасные места, но и в современные пространства для обучения и отдыха. Новые укрытия позволят детям чаще возвращаться к очному обучению.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Новые укрытия

В Одесской области появились пять новых укрытий, созданных в рамках сотрудничества с Фондом первой леди Украины. Эти укрытия обустроены в школах и сочетают безопасность с комфортом. Внутри есть учебные, игровые и творческие зоны, поэтому во время тревоги дети не только находятся в защищенном месте, но и могут продолжать обучение или отдых. Пространства сделаны инклюзивными, с учетом потребностей всех учеников.

"Такие укрытия — это инвестиция не только в безопасность, но и в развитие детей. Они останутся полезными и после победы, служа современными образовательными пространствами", — отметил Кипер.

Благодаря этим проектам ученики смогут чаще посещать занятия в школе. Это особенно важно для социализации и качественного образования.

