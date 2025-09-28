Мобильные укрытия в порту Черноморск - где установили

Установка мобильного укрытия в порту Черноморск. Фото: АМПУ

Черноморский порт в Одесской области получил первые мобильные защитные сооружения. Это часть программы по развертыванию 38 модульных укрытий для защиты работников морской отрасли.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Администрация морских портов Украины.

В порту Черноморска установили мобильное укрытие. Фото: АМПУ

Укрытие в Черноморском порту

По их данным, здесь уже установили три защитных модуля, которые стали важным дополнением к системе безопасности. Они расположены так, чтобы работники могли быстро спрятаться даже в самых отдаленных точках терминалов.

Особенность этих укрытий — быстрый доступ к защите в условиях ракетных угроз, когда на реагирование есть считанные минуты. Именно поэтому Черноморск стал первым портом, где начали масштабную программу по установке мобильных сооружений. До конца года здесь появятся еще семь укрытий.

Мобильное укрытие для работников Черноморского порта. Фото: АМПУ

В дальнейшем подобные защитные конструкции планируют разместить и в портах Большой Одессы и Дунайского региона. Каждое укрытие проектировали с учетом особенностей работы в порту, чтобы максимально защитить персонал, от которого зависит стабильность украинского экспорта.

Напомним, россияне ночью атаковали Одесскую область и разрушили винзавод, цех и склад готовой продукции. Также мы писали, что сегодня в Одессе ожидаются масштабные отключения света.