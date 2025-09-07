Пожар в порту Черноморска - фото и видео последствий

Пожар в порту Черноморск. Фото: ГСЧС

В Черноморске, что в Одесской области, вспыхнул пожар на территории порта, и пламя быстро распространилось на сотни квадратных метров. На месте работали десятки спасателей и добровольцев, которым удалось локализовать огонь.

Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Пожар в порту

По их информации, вчера вечером в городе Черноморск на территории порта загорелась транспортная лента. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров, из-за чего подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова.

Пожар тушили спасатели и добровольцы

К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 65 спасателей. Помощь оказывали также добровольцы — 1 машина и 4 бойца Ассоциации добровольных пожарных Украины, а также пожарная охрана порта, которая выставила 2 машины и 6 пожарных.

Причины пожара выясняются

Совместными усилиями пожар удалось оперативно локализовать и полностью потушить. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

