Главная Одесса Пожар в порту на Одесчине — ГСЧС показали масштабы

Пожар в порту на Одесчине — ГСЧС показали масштабы

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 10:44
Пожар в порту Черноморска - фото и видео последствий
Пожар в порту Черноморск. Фото: ГСЧС

В Черноморске, что в Одесской области, вспыхнул пожар на территории порта, и пламя быстро распространилось на сотни квадратных метров. На месте работали десятки спасателей и добровольцев, которым удалось локализовать огонь.

Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Пожар в порту

По их информации, вчера вечером в городе Черноморск на территории порта загорелась транспортная лента. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров, из-за чего подразделения ГСЧС работали по повышенному номеру вызова.

Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 1
Спасатели тушат пожар в порту. Фото: ГСЧС
Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 2
Спасатель фиксирует шланг для набора воды. Фото: ГСЧС

Пожар тушили спасатели и добровольцы

К ликвидации пожара привлекли 16 единиц техники и 65 спасателей. Помощь оказывали также добровольцы — 1 машина и 4 бойца Ассоциации добровольных пожарных Украины, а также пожарная охрана порта, которая выставила 2 машины и 6 пожарных.

Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 3
Спасатели пытаются добраться до места возгорания. Фото: ГСЧС
Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 4
Спасатель пилит металлическую стену, чтобы добраться до огня. Фото: ГСЧС

Причины пожара выясняются

Совместными усилиями пожар удалось оперативно локализовать и полностью потушить. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания и оценивают нанесенный ущерб.

Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 5
Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС
Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 6
Пожар в порту в Одесской области. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне дронами нанесли разрушения в Одессе жилым домам, складам и спорткомплексу. Из-за атаки оккупантов на город пострадали три человека.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
