Попадание в жилые дома — фото последствий атаки на Одессу

Попадание в жилые дома — фото последствий атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 08:58
Атака дронами на Одессу - пожары и разрушения в городе
В Одессе горит Дворец спорта после попадания. Фото: Telegram/Олег Кипер

В ночь на 7 сентября россияне атаковали Одессу ударными дронами. В городе несколько часов раздавались взрывы. Оккупанты попали в жилой дом и склады.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Атака на Одессу — последствия попадания в многоэтажку

Олег Кипер подтвердил, что несмотря на активную работу ПВО, есть значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

"Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях", — написал глава ОГА в Telegram.

Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 1
Поврежденный дом в Одессе. Фото: ГСЧС
Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 2
Самокат после атаки РФ после атаки РФ. Фото: ГСЧС
Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 3
Детская площадка в обломках после атаки. Фото: ГСЧС

В то же время по данным ГСЧС, повреждения получили сразу несколько жилых домов. В девятиэтажке спасатели тушили пожар на четвертом этаже, еще один дом загорелся на верхних этажах. На месте работали не только пожарные, но и психологи, которые оказали помощь 22 жителям.

Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 4
Разрушенная квартира в многоэтажке. Фото: ГСЧС
Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 5
Женщина несет собаку на руках. Фото: ГСЧС

Россияне повредили Дворец спорта в Одессе

Кроме жилых зданий, под огнем оказались склады и автомобили. Серьезно пострадал и Дворец спорта. Как сообщил изданию "Думская" директор комплекса Евгений Филонов, около четырех утра в здании заливали лед для арены, внутри было трое работников.

Один дрон попал в сам комплекс, второй — в соседний жилой дом, а третий попал в машину для заливки льда. К счастью, люди не пострадали.

Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 6
Спасатели возле Дворца спорта. Фото: ГСЧС
Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 7
Разрушенная квартира одесситов. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей помогали

Всего к ликвидации последствий привлекли 92 спасателя и 17 единиц техники. Работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 8
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу - фото 9
Дети сидят в укрытии во время тревоги. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью россияне атаковали Киев, есть погибшие и значительные разрушения. Также мы писали, что российские оккупанты нанесли атаки дронами и крылатыми ракетами по Кривому Рогу.

Одесса пожар Одесская область Новости Одессы дроны атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
