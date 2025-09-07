Атака дронами на Одессу - пожары и разрушения в городе

Попадание в жилые дома — фото последствий атаки на Одессу
В ночь на 7 сентября россияне атаковали Одессу ударными дронами. В городе несколько часов раздавались взрывы. Оккупанты попали в жилой дом и склады.
Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Атака на Одессу — последствия попадания в многоэтажку
Олег Кипер подтвердил, что несмотря на активную работу ПВО, есть значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
"Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях", — написал глава ОГА в Telegram.
В то же время по данным ГСЧС, повреждения получили сразу несколько жилых домов. В девятиэтажке спасатели тушили пожар на четвертом этаже, еще один дом загорелся на верхних этажах. На месте работали не только пожарные, но и психологи, которые оказали помощь 22 жителям.
Россияне повредили Дворец спорта в Одессе
Кроме жилых зданий, под огнем оказались склады и автомобили. Серьезно пострадал и Дворец спорта. Как сообщил изданию "Думская" директор комплекса Евгений Филонов, около четырех утра в здании заливали лед для арены, внутри было трое работников.
Один дрон попал в сам комплекс, второй — в соседний жилой дом, а третий попал в машину для заливки льда. К счастью, люди не пострадали.
Сколько спасателей помогали
Всего к ликвидации последствий привлекли 92 спасателя и 17 единиц техники. Работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью россияне атаковали Киев, есть погибшие и значительные разрушения. Также мы писали, что российские оккупанты нанесли атаки дронами и крылатыми ракетами по Кривому Рогу.
