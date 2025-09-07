Атака дронами на Одессу - пожары и разрушения в городе

В Одессе горит Дворец спорта после попадания. Фото: Telegram/Олег Кипер

В ночь на 7 сентября россияне атаковали Одессу ударными дронами. В городе несколько часов раздавались взрывы. Оккупанты попали в жилой дом и склады.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Олег Кипер подтвердил, что несмотря на активную работу ПВО, есть значительные разрушения объектов гражданской инфраструктуры.

"Несмотря на активную работу ПВО, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилая застройка. В городе возникло несколько пожаров, в том числе в многоэтажных зданиях", — написал глава ОГА в Telegram.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: ГСЧС

Самокат после атаки РФ после атаки РФ. Фото: ГСЧС

Детская площадка в обломках после атаки. Фото: ГСЧС

В то же время по данным ГСЧС, повреждения получили сразу несколько жилых домов. В девятиэтажке спасатели тушили пожар на четвертом этаже, еще один дом загорелся на верхних этажах. На месте работали не только пожарные, но и психологи, которые оказали помощь 22 жителям.

Разрушенная квартира в многоэтажке. Фото: ГСЧС

Женщина несет собаку на руках. Фото: ГСЧС

Россияне повредили Дворец спорта в Одессе

Кроме жилых зданий, под огнем оказались склады и автомобили. Серьезно пострадал и Дворец спорта. Как сообщил изданию "Думская" директор комплекса Евгений Филонов, около четырех утра в здании заливали лед для арены, внутри было трое работников.

Один дрон попал в сам комплекс, второй — в соседний жилой дом, а третий попал в машину для заливки льда. К счастью, люди не пострадали.

Спасатели возле Дворца спорта. Фото: ГСЧС

Разрушенная квартира одесситов. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей помогали

Всего к ликвидации последствий привлекли 92 спасателя и 17 единиц техники. Работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Дети сидят в укрытии во время тревоги. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью россияне атаковали Киев, есть погибшие и значительные разрушения. Также мы писали, что российские оккупанты нанесли атаки дронами и крылатыми ракетами по Кривому Рогу.