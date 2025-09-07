Атака дронами на Одесу — пожежі та руйнування в місті

Влучання у житлові будинки — фото наслідків атаки на Одесу
У ніч проти 7 вересня росіяни атакували Одесу ударними дронами. У місті декілька годин лунали вибухи. Окупанти поцілили в житловий будинок та склади.
Про це у неділю, 7 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Атака на Одесу — наслідки влучання у багатоповерхівку
Олег Кіпер підтвердив, що попри активну роботу ППО, є значні руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.
"Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях", — написав очільник ОВА в Telegram.
Водночас за даними ДСНС, пошкоджень зазнали одразу кілька житлових будинків. У дев’ятиповерхівці рятувальники гасили пожежу на четвертому поверсі, ще один будинок зайнявся на верхніх поверхах. На місці працювали не лише пожежники, а й психологи, які надали допомогу 22 мешканцям.
Росіяни пошкодили Палац спорту в Одесі
Окрім житлових будівель, під вогнем опинилися склади та автомобілі. Серйозно постраждав і Палац спорту. Як повідомив виданню "Думська" директор комплексу Євген Філонов, близько четвертої ранку в будівлі заливали лід для арени, всередині було троє працівників.
Один дрон влучив у сам комплекс, другий — у сусідній житловий будинок, а третій влучив у машину для заливки льоду. На щастя, люди не постраждали.
Скільки рятувальників допомагали
Загалом до ліквідації наслідків залучили 92 рятувальники та 17 одиниць техніки. Роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, вночі росіяни атакували Київ, є загиблі та значні руйнування. Також ми писали, що російські окупанти завдали атаки дронами та крилатими ракетами по Кривому Рогу.
Читайте Новини.LIVE!