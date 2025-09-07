Атака дронами на Одесу — пожежі та руйнування в місті

В Одесі горить Палац спорту після влучання. Фото: Telegram/Олег Кіпер

У ніч проти 7 вересня росіяни атакували Одесу ударними дронами. У місті декілька годин лунали вибухи. Окупанти поцілили в житловий будинок та склади.

Про це у неділю, 7 вересня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер підтвердив, що попри активну роботу ППО, є значні руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

"Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлову забудову. У місті виникло кілька пожеж, зокрема у багатоповерхових будівлях", — написав очільник ОВА в Telegram.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: ДСНС

Самокат після атаки РФ. Фото: ДСНС

Дитячий майданчик в уламках після атаки. Фото: ДСНС

Водночас за даними ДСНС, пошкоджень зазнали одразу кілька житлових будинків. У дев’ятиповерхівці рятувальники гасили пожежу на четвертому поверсі, ще один будинок зайнявся на верхніх поверхах. На місці працювали не лише пожежники, а й психологи, які надали допомогу 22 мешканцям.

Зруйнована квартира у багатоповерхівці. Фото: ДСНС

Жінка несе собаку на руках. Фото: ДСНС

Росіяни пошкодили Палац спорту в Одесі

Окрім житлових будівель, під вогнем опинилися склади та автомобілі. Серйозно постраждав і Палац спорту. Як повідомив виданню "Думська" директор комплексу Євген Філонов, близько четвертої ранку в будівлі заливали лід для арени, всередині було троє працівників.

Один дрон влучив у сам комплекс, другий — у сусідній житловий будинок, а третій влучив у машину для заливки льоду. На щастя, люди не постраждали.

Рятувальники біля Палацу спорту. Фото: ДСНС

Зруйнована квартира одеситів. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників допомагали

Загалом до ліквідації наслідків залучили 92 рятувальники та 17 одиниць техніки. Роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Діти сидять в укритті під час тривоги. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Київ, є загиблі та значні руйнування. Також ми писали, що російські окупанти завдали атаки дронами та крилатими ракетами по Кривому Рогу.