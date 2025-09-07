Атака на Одессу 7 сентября - есть раненые и разрушения

Трое раненых и дыра в доме — детали атаки на Одессу
В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Попадания привели к разрушениям в городе и близлежащих населенных пунктах, пострадали три человека. Прокуроры уже открыли производство по факту военного преступления.
Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Начато расследование
По их информации начато досудебное расследование по ч.1 ст.438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Установлено, что враг атаковал Одесский район и близлежащие села ударными дронами-камикадзе.
Разрушения в результате атаки на Одессу
В частности известно, что в Одессе от ударов частично разрушен спортивно-концертный комплекс и повреждены две многоэтажки. В одной снаряд пробил стену насквозь до квартиры, видно большую дыру. В окрестных населенных пунктах разрушен пятиэтажный дом, повреждены складские помещения с зерном и семь автомобилей.
Пострадавшие в результате удара дронами
От атаки пострадали трое гражданских: 73-летняя и 27-летняя женщины, а также 36-летний мужчина. Женщин госпитализировали в больницу, а мужчине оказали помощь на месте.
На местах работают прокуроры вместе с сотрудниками СБУ и полиции, которые документируют последствия преступления: фиксируют разрушения, собирают обломки боеприпасов и опрашивают свидетелей. Досудебное расследование ведет Управление СБУ в Одесской области.
