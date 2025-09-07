Атака на Одессу 7 сентября - есть раненые и разрушения

Дырка в стене дома в результате попадания. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Попадания привели к разрушениям в городе и близлежащих населенных пунктах, пострадали три человека. Прокуроры уже открыли производство по факту военного преступления.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Поврежденный дом в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Начато расследование

По их информации начато досудебное расследование по ч.1 ст.438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Установлено, что враг атаковал Одесский район и близлежащие села ударными дронами-камикадзе.

Многоэтажка, в которую попал снаряд. Фото: Одесская ОГА

Разрушения в результате атаки на Одессу

В частности известно, что в Одессе от ударов частично разрушен спортивно-концертный комплекс и повреждены две многоэтажки. В одной снаряд пробил стену насквозь до квартиры, видно большую дыру. В окрестных населенных пунктах разрушен пятиэтажный дом, повреждены складские помещения с зерном и семь автомобилей.

Дырка в стене поврежденного дома в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Разрушение комплекса Дворец спорта. Фото: Одесская областная прокуратура

Поврежденное здание в результате атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Пострадавшие в результате удара дронами

От атаки пострадали трое гражданских: 73-летняя и 27-летняя женщины, а также 36-летний мужчина. Женщин госпитализировали в больницу, а мужчине оказали помощь на месте.

Разрушенное помещение из-за атаки РФ на Одессу. Фото: Одесская ОГА

На местах работают прокуроры вместе с сотрудниками СБУ и полиции, которые документируют последствия преступления: фиксируют разрушения, собирают обломки боеприпасов и опрашивают свидетелей. Досудебное расследование ведет Управление СБУ в Одесской области.

Разрушенная квартира в многоэтажке. Фото: Одесская ОГА

