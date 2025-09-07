Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Трое раненых и дыра в доме — детали атаки на Одессу

Трое раненых и дыра в доме — детали атаки на Одессу

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 10:10
Атака на Одессу 7 сентября - есть раненые и разрушения
Дырка в стене дома в результате попадания. Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Одессу и область ударными беспилотниками. Попадания привели к разрушениям в городе и близлежащих населенных пунктах, пострадали три человека. Прокуроры уже открыли производство по факту военного преступления.

Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:
Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 1
Поврежденный дом в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

Начато расследование

По их информации начато досудебное расследование по ч.1 ст.438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Установлено, что враг атаковал Одесский район и близлежащие села ударными дронами-камикадзе.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 2
Многоэтажка, в которую попал снаряд. Фото: Одесская ОГА

Разрушения в результате атаки на Одессу

В частности известно, что в Одессе от ударов частично разрушен спортивно-концертный комплекс и повреждены две многоэтажки. В одной снаряд пробил стену насквозь до квартиры, видно большую дыру. В окрестных населенных пунктах разрушен пятиэтажный дом, повреждены складские помещения с зерном и семь автомобилей.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 3
Дырка в стене поврежденного дома в Одессе. Фото: Одесский городской совет
Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 4
Разрушение комплекса Дворец спорта. Фото: Одесская областная прокуратура
Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 5
Поврежденное здание в результате атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Пострадавшие в результате удара дронами

От атаки пострадали трое гражданских: 73-летняя и 27-летняя женщины, а также 36-летний мужчина. Женщин госпитализировали в больницу, а мужчине оказали помощь на месте.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 6
Разрушенное помещение из-за атаки РФ на Одессу. Фото: Одесская ОГА

На местах работают прокуроры вместе с сотрудниками СБУ и полиции, которые документируют последствия преступления: фиксируют разрушения, собирают обломки боеприпасов и опрашивают свидетелей. Досудебное расследование ведет Управление СБУ в Одесской области.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 7
Разрушенная квартира в многоэтажке. Фото: Одесская ОГА

Напомним, российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, поднялся пожар в здании Кабинета Министров. Также военный эксперт сообщил, что летнее наступление России провалилось, но следующее уже готовится, и оно будет более масштабным, кровавым.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны атака ракетный удар
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации