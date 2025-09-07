Атака на Одесу 7 вересня — є поранені та руйнування

Дірка в стіні будинку внаслідок влучання. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Влучання призвели до руйнувань у місті та прилеглих населених пунктах, постраждали троє людей. Прокурори вже відкрили провадження за фактом воєнного злочину.

Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Розпочато розслідування

За їхньою інформацією, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Встановлено, що ворог атакував Одеський район і прилеглі села ударними дронами-камікадзе.

Багатоповерхівка, в яку влучив снаряд. Фото: Одеська ОВА

Руйнування унаслідок атаки на Одесу

Зокрема відомо, що в Одесі від ударів частково зруйнований спортивно-концертний комплекс і пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній снаряд пробив стіну наскрізь до квартири, видно велику дірку. У навколишніх населених пунктах зруйновано п’ятиповерховий будинок, пошкоджені складські приміщення з зерном і сім автомобілів.

Дірка в стіні пошкодженого будинку в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Руйнування комплексу Палац спорту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Пошкоджена будівля унаслідок атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Постраждалі внаслідок удару дронами

Від атаки постраждали троє цивільних: 73-річна та 27-річна жінки, а також 36-річний чоловік. Жінок госпіталізували до лікарні, а чоловіку надали допомогу на місці.

Зруйноване приміщення через атаку РФ на Одесу. Фото: Одеська ОВА

На місцях працюють прокурори разом зі співробітниками СБУ та поліції, які документують наслідки злочину: фіксують руйнування, збирають уламки боєприпасів і опитують свідків. Досудове розслідування веде Управління СБУ в Одеській області.

Зруйнована квартира у багатоповерхівці. Фото: Одеська ОВА

