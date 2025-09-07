Відео
Головна Одеса Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 10:10
Атака на Одесу 7 вересня — є поранені та руйнування
Дірка в стіні будинку внаслідок влучання. Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Влучання призвели до руйнувань у місті та прилеглих населених пунктах, постраждали троє людей. Прокурори вже відкрили провадження за фактом воєнного злочину.

Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 1
Пошкоджений будинок в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Розпочато розслідування

За їхньою інформацією, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Встановлено, що ворог атакував Одеський район і прилеглі села ударними дронами-камікадзе.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 2
Багатоповерхівка, в яку влучив снаряд. Фото: Одеська ОВА

Руйнування унаслідок атаки на Одесу

Зокрема відомо, що в Одесі від ударів частково зруйнований спортивно-концертний комплекс і пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній снаряд пробив стіну наскрізь до квартири, видно велику дірку.  У навколишніх населених пунктах зруйновано п’ятиповерховий будинок, пошкоджені складські приміщення з зерном і сім автомобілів.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 3
Дірка в стіні пошкодженого будинку в Одесі. Фото: Одеська міська рада
Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 4
Руйнування комплексу Палац спорту. Фото: Одеська обласна прокуратура
Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 5
Пошкоджена будівля унаслідок атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Постраждалі внаслідок удару дронами

Від атаки постраждали троє цивільних: 73-річна та 27-річна жінки, а також 36-річний чоловік. Жінок госпіталізували до лікарні, а чоловіку надали допомогу на місці.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 6
Зруйноване приміщення через атаку РФ на Одесу. Фото: Одеська ОВА

На місцях працюють прокурори разом зі співробітниками СБУ та поліції, які документують наслідки злочину: фіксують руйнування, збирають уламки боєприпасів і опитують свідків. Досудове розслідування веде Управління СБУ в Одеській області.

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу - фото 7
Зруйнована квартира у багатоповерхівці. Фото: Одеська ОВА

Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, здійнялася пожежа у будівлі Кабінету Міністрів. Також військовий експерт повідомив, що літній наступ Росії провалився, але наступний вже готується, і він буде масштабнішим, кривавішим.

Одеса Одеська область Новини Одеси дрони атака ракетний удар
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
