Атака на Одесу 7 вересня — є поранені та руйнування

Троє поранених та дірка в будинку — деталі атаки на Одесу
У ніч проти 7 вересня Росія масовано атакувала Одесу та область ударними безпілотниками. Влучання призвели до руйнувань у місті та прилеглих населених пунктах, постраждали троє людей. Прокурори вже відкрили провадження за фактом воєнного злочину.
Про це у неділю, 7 вересня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Розпочато розслідування
За їхньою інформацією, розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Встановлено, що ворог атакував Одеський район і прилеглі села ударними дронами-камікадзе.
Руйнування унаслідок атаки на Одесу
Зокрема відомо, що в Одесі від ударів частково зруйнований спортивно-концертний комплекс і пошкоджені дві багатоповерхівки. В одній снаряд пробив стіну наскрізь до квартири, видно велику дірку. У навколишніх населених пунктах зруйновано п’ятиповерховий будинок, пошкоджені складські приміщення з зерном і сім автомобілів.
Постраждалі внаслідок удару дронами
Від атаки постраждали троє цивільних: 73-річна та 27-річна жінки, а також 36-річний чоловік. Жінок госпіталізували до лікарні, а чоловіку надали допомогу на місці.
На місцях працюють прокурори разом зі співробітниками СБУ та поліції, які документують наслідки злочину: фіксують руйнування, збирають уламки боєприпасів і опитують свідків. Досудове розслідування веде Управління СБУ в Одеській області.
Нагадаємо, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, здійнялася пожежа у будівлі Кабінету Міністрів. Також військовий експерт повідомив, що літній наступ Росії провалився, але наступний вже готується, і він буде масштабнішим, кривавішим.
