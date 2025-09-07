Пожежа у порту Чорноморська — фото та відео наслідків

Пожежа у порту на Одещині — у ДСНС показали масштаби
У Чорноморську, що на Одещині, спалахнула пожежа на території порту і полум’я швидко поширилося на сотні квадратних метрів. На місці працювали десятки рятувальників і добровольців, яким вдалося локалізувати вогонь.
Про це у неділю, 7 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в порту
За їхньою інформацією, вчора надвечір в місті Чорноморськ на території порту загорілася транспортна стрічка. Вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів, через що підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику.
Пожежу гасили рятувальники та добровольці
До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць техніки та 65 рятувальників. Допомогу надавали також добровольці — 1 машина та 4 бійці Асоціації добровільних пожежників України, а також пожежна охорона порту, яка виставила 2 машини та 6 вогнеборців.
Причини пожежі з'ясовуються
Спільними зусиллями пожежу вдалося оперативно локалізувати та повністю загасити. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Наразі фахівці з’ясовують причину загорання та оцінюють завдані збитки.
Нагадаємо, росіяни дронами завдали руйнувань в Одесі житловим будинкам, складам та спорткомплексу. Через атаку окупантів на місто постраждало троє людей.
