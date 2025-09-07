Відео
Головна Одеса Пожежа у порту на Одещині — у ДСНС показали масштаби

Пожежа у порту на Одещині — у ДСНС показали масштаби

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 10:44
Пожежа у порту Чорноморська — фото та відео наслідків
Пожежа в порту Чорноморськ. Фото: ДСНС

У Чорноморську, що на Одещині, спалахнула пожежа на території порту і полум’я швидко поширилося на сотні квадратних метрів. На місці працювали десятки рятувальників і добровольців, яким вдалося локалізувати вогонь.

Про це у неділю, 7 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Пожежа в порту

За їхньою інформацією, вчора надвечір в місті Чорноморськ на території порту загорілася транспортна стрічка. Вогонь охопив площу близько 300 квадратних метрів, через що підрозділи ДСНС працювали за підвищеним номером виклику.

Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 1
Рятувальники гасять пожежу в порту. Фото: ДСНС
Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 2
Рятувальник фіксує шланг для набору води. Фото: ДСНС

Пожежу гасили рятувальники та добровольці

До ліквідації пожежі залучили 16 одиниць техніки та 65 рятувальників. Допомогу надавали також добровольці — 1 машина та 4 бійці Асоціації добровільних пожежників України, а також пожежна охорона порту, яка виставила 2 машини та 6 вогнеборців.

Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 3
Рятувальники намагаються дістатися до місця займання. Фото: ДСНС
Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 4
Рятувальник пилить металеву стіну, щоб дістатися вогню. Фото: ДСНС

Причини пожежі з'ясовуються

Спільними зусиллями пожежу вдалося оперативно локалізувати та повністю загасити. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Наразі фахівці з’ясовують причину загорання та оцінюють завдані збитки.

Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 5
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС
Пожежа у порту на Одещині — ДСНС показали масштаби - фото 6
Пожежа в порту на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни дронами завдали руйнувань в Одесі житловим будинкам, складам та спорткомплексу. Через атаку окупантів на місто постраждало троє людей.

Одеса пожежа порт Одеська область Новини Одеси вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
