Пожежа на Одещині — у будинку згоріло двоє людей

На Одещині у будинку згоріли двоє людей — фото
На Одещині сталася смертельна пожежа. Вогонь у житловому будинку в селищі Сарата знищив дах і майно, а рятувальники після гасіння знайшли тіла двох людей.
Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в Сараті
За їхніми даними, надзвичайна подія трапилася вночі на вулиці Крістіана Вернера в селищі Сарата. Вогонь швидко поширився по будинку, знищивши близько 64 квадратних метрів житлової площі та речі господарів.
Пожежники оперативно прибули на виклик і локалізували загоряння, однак врятувати життя людей не вдалося. Усередині будинку виявили тіла двох загиблих. Їхні особисті дані та стать наразі встановлюють.
Які причини виникнення вогню
За попередніми висновками, причиною трагедії могло стати коротке замикання електромережі. Поліція та експерти продовжують перевіряти обставини інциденту.
Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси водій Nissan збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Також ми писали, що в Одеській області скерували до суду справу проти місцевого мешканця, якого звинувачують у сексуальному насильстві проти малолітної.
Читайте Новини.LIVE!