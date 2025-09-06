Пожежа на Одещині — у будинку згоріло двоє людей

Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

На Одещині сталася смертельна пожежа. Вогонь у житловому будинку в селищі Сарата знищив дах і майно, а рятувальники після гасіння знайшли тіла двох людей.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Приміщення, яке вигоріло на Одещині. Фото: ДСНС

Пожежа в Сараті

За їхніми даними, надзвичайна подія трапилася вночі на вулиці Крістіана Вернера в селищі Сарата. Вогонь швидко поширився по будинку, знищивши близько 64 квадратних метрів житлової площі та речі господарів.

Будинок, в якому сталася пожежа. Фото: ДСНС

Пожежники оперативно прибули на виклик і локалізували загоряння, однак врятувати життя людей не вдалося. Усередині будинку виявили тіла двох загиблих. Їхні особисті дані та стать наразі встановлюють.

Рятувальники дістали тіла двох загиблих. Фото: ДСНС

Які причини виникнення вогню

За попередніми висновками, причиною трагедії могло стати коротке замикання електромережі. Поліція та експерти продовжують перевіряти обставини інциденту.

Рятувальник поливає будинок, який горів. Фото: ДСНС

