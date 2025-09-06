Відео
Головна Одеса На Одещині у будинку згоріли двоє людей — фото

На Одещині у будинку згоріли двоє людей — фото

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 12:11
Пожежа на Одещині — у будинку згоріло двоє людей
Пожежа на Одещині. Фото: ДСНС

На Одещині сталася смертельна пожежа. Вогонь у житловому будинку в селищі Сарата знищив дах і майно, а рятувальники після гасіння знайшли тіла двох людей.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:
На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 1
Приміщення, яке вигоріло на Одещині. Фото: ДСНС

Пожежа в Сараті

За їхніми даними, надзвичайна подія трапилася вночі на вулиці Крістіана Вернера в селищі Сарата. Вогонь швидко поширився по будинку, знищивши близько 64 квадратних метрів житлової площі та речі господарів.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 2
Будинок, в якому сталася пожежа. Фото: ДСНС

Пожежники оперативно прибули на виклик і локалізували загоряння, однак врятувати життя людей не вдалося. Усередині будинку виявили тіла двох загиблих. Їхні особисті дані та стать наразі встановлюють.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 3
Рятувальники дістали тіла двох загиблих. Фото: ДСНС

Які причини виникнення вогню

За попередніми висновками, причиною трагедії могло стати коротке замикання електромережі. Поліція та експерти продовжують перевіряти обставини інциденту.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 4
Рятувальник поливає будинок, який горів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Хаджибейському районі Одеси водій Nissan збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Також ми писали, що в Одеській області скерували до суду справу проти місцевого мешканця, якого звинувачують у сексуальному насильстві проти малолітної.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
