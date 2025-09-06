Аварія в Ізмаїлі — водій збив жінку на переході

Аварі в Ізмаїлі. Фото: Нацполіція

В Ізмаїлі напередодні увечері сталася смертельна аварія. Водій BMW наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Смертельна аварія

За даними поліції, автопригода сталася близько 22:00. Чоловік за кермом BMW не встиг загальмувати й збив пішохідку, яка в цей час переходила дорогу.

22-річна дівчина отримала смертельні травми. Водій не постраждав, алкотест показав, що він був тверезим.

Яке покарання за смертельну ДТП

Справу кваліфікували за статтею 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Кермувальника затримали в порядку КПК, найближчим часом йому мають повідомити про підозру та обрати запобіжний захід.

Для з’ясування усіх обставин трагедії призначено низку експертиз. Поліцейські закликають водіїв суворо дотримуватися правил та бути уважними за кермом, адже ціна помилки — людське життя.

