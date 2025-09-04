Відео
Головна Одеса Проїзд у центр Одеси по Водопровідній ускладнено — у чому причина

Проїзд у центр Одеси по Водопровідній ускладнено — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 09:17
Смертельна аварія в Одесі біля Червоного Хреста
Аварія на Водопровідній. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 вересня, у Приморському районі Одеси сталася смертельна аварія. Ускладнено рух автівок. Спостерігається чималий затор. Поліція з’ясовуює обставини події.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Що сталося

Зранку в Одесі біля Червоного Хреста на перехресті вулиці Водопровідної та Транспортної сталася смертельна аварія. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинула людина. Її тіло лежить на проїжджій частині. Подробиці аварії та обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.

Через ДТП утворився значний затор. Ускладнено рух у напрямку центра міста. Водіям радять за можливості обирати інші маршрути.

Нагадаємо, ми писали, що на Миколаївщині затримали водія автобуса, який допустив смертельну аварію. Також ми повідомляли, у Кіровоградській області судили чоловіка, який скоїв смертельну ДТП.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
