Смертельна аварія в Одесі біля Червоного Хреста

Сьогодні, 4 вересня, у Приморському районі Одеси сталася смертельна аварія. Ускладнено рух автівок. Спостерігається чималий затор. Поліція з’ясовуює обставини події.

Що сталося

Зранку в Одесі біля Червоного Хреста на перехресті вулиці Водопровідної та Транспортної сталася смертельна аварія. За попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинула людина. Її тіло лежить на проїжджій частині. Подробиці аварії та обставини трагедії наразі з’ясовують правоохоронці.

Через ДТП утворився значний затор. Ускладнено рух у напрямку центра міста. Водіям радять за можливості обирати інші маршрути.

