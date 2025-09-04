Смертельная авария в Одессе возле Красного Креста в Одессе

Авария на Водопроводной. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 4 сентября, в Приморском районе Одессы произошла смертельная авария. Затруднено движение автомобилей. Наблюдается немалая пробка. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Что произошло

Утром в Одессе возле Красного Креста на перекрестке улицы Водопроводной и Транспортной произошла смертельная авария. По предварительной информации, в результате ДТП погиб человек. Его тело лежит на проезжей части. Подробности аварии и обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранители.

Из-за ДТП образовалась значительная пробка. Затруднено движение в направлении центра города. Водителям советуют по возможности выбирать другие маршруты.

