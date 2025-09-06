Авария в Измаиле - водитель сбил женщину на переходе

Аварии в Измаиле. Фото: Нацполиция

В Измаиле накануне вечером произошла смертельная авария. Водитель BMW наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Смертельная авария

По данным полиции, автопроисшествие произошло около 22 часов. Мужчина за рулем BMW не успел затормозить и сбил пешеходку, которая в это время переходила дорогу.

22-летняя девушка получила смертельные травмы. Водитель не пострадал, алкотест показал, что он был трезв.

Какое наказание за смертельное ДТП

Дело квалифицировали по статье 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Водителя задержали в порядке УПК, в ближайшее время ему должны сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз. Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила и быть внимательными за рулем, ведь цена ошибки — человеческая жизнь.

