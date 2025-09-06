Видео
Смертельная авария на Одесчине — водитель сбил девушку

Смертельная авария на Одесчине — водитель сбил девушку

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 09:48
Авария в Измаиле - водитель сбил женщину на переходе
Аварии в Измаиле. Фото: Нацполиция

В Измаиле накануне вечером произошла смертельная авария. Водитель BMW наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм она погибла на месте.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Смертельная авария

По данным полиции, автопроисшествие произошло около 22 часов. Мужчина за рулем BMW не успел затормозить и сбил пешеходку, которая в это время переходила дорогу.

22-летняя девушка получила смертельные травмы. Водитель не пострадал, алкотест показал, что он был трезв.

Какое наказание за смертельное ДТП

Дело квалифицировали по статье 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Водителя задержали в порядке УПК, в ближайшее время ему должны сообщить о подозрении и избрать меру пресечения.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз. Полицейские призывают водителей строго соблюдать правила и быть внимательными за рулем, ведь цена ошибки — человеческая жизнь.

Напомним, автомобиль BMW въехал в группу людей в Берлине, в результате чего пострадали дети. Также мы писали, что в Одессе на улице Водопроводной сбили мужчину.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
