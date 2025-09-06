Відео
Головна Одеса Смертельна ДТП в Одесі — загинув пішохід, є травмовані пасажири

Смертельна ДТП в Одесі — загинув пішохід, є травмовані пасажири

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 11:12
Смертельна аварія в Одесі на Дальницькій — загинув пішохід
Смертельна аварія в Одесі. Фото: Нацполіція

Увечері 5 вересня на вулиці Дальницькій у Хаджибейському районі Одеси сталася смертельна аварія. Водій Nissan збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Пішохід загинув, а двоє пасажирів автівки отримали травми й були доставлені до лікарні.

Про це у суботу, 6 вересня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Подробиці смертельної аварії в Одесі

Як повідомили в поліції, за кермом Nissan був 22-річний водій. Він не встиг зреагувати на чоловіка, який раптово вийшов на проїжджу частину поза пішохідним переходом. Від удару 55-річний пішохід загинув на місці.

У салоні автівки перебували пасажири — 20-річна дівчина та 22-річний хлопець. Вони отримали травми різного ступеня тяжкості й були госпіталізовані. Сам водій не постраждав, алкотест показав, що він був тверезим.

Поліція відкрила провадження

На місці працювали слідчо-оперативна група та патрульні. Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини або тяжких травм. Санкція цією статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. 

Наразі триває розслідування, призначено низку експертиз. Поліція закликає учасників дорожнього руху бути уважними: пішоходам переходити дорогу лише у визначених місцях, а водіям дотримуватися швидкісного режиму та слідкувати за обстановкою.

Нагадаємо, напередодні увечері в Ізмаїлі водій BMW наїхав на жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Також ми писали, що мер міста Рені, що на Одещині, потрапив у ДТП на трасі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
