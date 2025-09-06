Смертельная авария в Одессе на Дальницкой - погиб пешеход

Смертельная авария в Одессе. Фото: Нацполиция

Вечером 5 сентября на улице Дальницкой в Хаджибейском районе Одессы произошла смертельная авария. Водитель Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб, а двое пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Подробности смертельной аварии в Одессе

Как сообщили в полиции, за рулем Nissan был 22-летний водитель. Он не успел среагировать на мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара 55-летний пешеход погиб на месте.

В салоне автомобиля находились пассажиры — 20-летняя девушка и 22-летний парень. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сам водитель не пострадал, алкотест показал, что он был трезв.

Полиция открыла производство

На месте работали следственно-оперативная группа и патрульные. Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека или тяжелым травмам. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжается расследование, назначен ряд экспертиз. Полиция призывает участников дорожного движения быть внимательными: пешеходам переходить дорогу только в определенных местах, а водителям соблюдать скоростной режим и следить за обстановкой.

Напомним, накануне вечером в Измаиле водитель BMW наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также мы писали, что мэр города Рени, что в Одесской области, попал в ДТП на трассе.