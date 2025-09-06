Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Смертельное ДТП в Одессе — погиб пешеход, есть травмированные

Смертельное ДТП в Одессе — погиб пешеход, есть травмированные

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 11:12
Смертельная авария в Одессе на Дальницкой - погиб пешеход
Смертельная авария в Одессе. Фото: Нацполиция

Вечером 5 сентября на улице Дальницкой в Хаджибейском районе Одессы произошла смертельная авария. Водитель Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход погиб, а двое пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Подробности смертельной аварии в Одессе

Как сообщили в полиции, за рулем Nissan был 22-летний водитель. Он не успел среагировать на мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть вне пешеходного перехода. От удара 55-летний пешеход погиб на месте.

В салоне автомобиля находились пассажиры — 20-летняя девушка и 22-летний парень. Они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сам водитель не пострадал, алкотест показал, что он был трезв.

Полиция открыла производство

На месте работали следственно-оперативная группа и патрульные. Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, что привело к смерти человека или тяжелым травмам. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжается расследование, назначен ряд экспертиз. Полиция призывает участников дорожного движения быть внимательными: пешеходам переходить дорогу только в определенных местах, а водителям соблюдать скоростной режим и следить за обстановкой.

Напомним, накануне вечером в Измаиле водитель BMW наехал на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Также мы писали, что мэр города Рени, что в Одесской области, попал в ДТП на трассе.

ДТП Одесса смерть авария Одесская область Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации