Пожар в Одесской области - в доме сгорели два человека

На Одесчине в доме сгорели два человека — фото
В Одесской области произошел смертельный пожар. Огонь в жилом доме в поселке Сарата уничтожил крышу и имущество, а спасатели после тушения нашли тела двух людей.
Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в Сарате
По их данным, чрезвычайное происшествие случилось ночью на улице Кристиана Вернера в поселке Сарата. Огонь быстро распространился по дому, уничтожив около 64 квадратных метров жилой площади и вещи хозяев.
Пожарные оперативно прибыли на вызов и локализовали возгорание, однако спасти жизни людей не удалось. Внутри дома обнаружили тела двух погибших. Их личные данные и пол сейчас устанавливают.
Какие причины возникновения огня
По предварительным выводам, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электросети. Полиция и эксперты продолжают проверять обстоятельства инцидента.
