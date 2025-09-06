Видео
Главная Одесса На Одесчине в доме сгорели два человека — фото

На Одесчине в доме сгорели два человека — фото

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 12:11
Пожар в Одесской области - в доме сгорели два человека
Пожар в Одесской области. Фото: ГСЧС

В Одесской области произошел смертельный пожар. Огонь в жилом доме в поселке Сарата уничтожил крышу и имущество, а спасатели после тушения нашли тела двух людей.

Об этом в субботу, 6 сентября, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 1
Помещение, которое выгорело в Одесской области. Фото: ГСЧС

Пожар в Сарате

По их данным, чрезвычайное происшествие случилось ночью на улице Кристиана Вернера в поселке Сарата. Огонь быстро распространился по дому, уничтожив около 64 квадратных метров жилой площади и вещи хозяев.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 2
Дом, в котором произошел пожар. Фото: ГСЧС

Пожарные оперативно прибыли на вызов и локализовали возгорание, однако спасти жизни людей не удалось. Внутри дома обнаружили тела двух погибших. Их личные данные и пол сейчас устанавливают.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 3
Спасатели достали тела двух погибших. Фото: ГСЧС

Какие причины возникновения огня

По предварительным выводам, причиной трагедии могло стать короткое замыкание электросети. Полиция и эксперты продолжают проверять обстоятельства инцидента.

На Одещині у пожежі загинуло двоє людей — фото - фото 4
Спасатель поливает дом, который горел. Фото: ГСЧС

Напомним, в Хаджибейском районе Одессы водитель Nissan сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Также мы писали, что в Одесской области направили в суд дело против местного жителя, которого обвиняют в сексуальном насилии против малолетней.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
