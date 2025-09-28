Мобільні укриття в порту Чорноморськ — де установили

Установка мобільного укриття в порту Чорноморськ. Фото: АМПУ

Чорноморський порт, що на Одещині, отримав перші мобільні захисні споруди. Це частина програми з розгортання 38 модульних укриттів для захисту працівників морської галузі.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Адміністрація морських портів України.

В порту Чорноморська встановили мобільне укриття. Фото: АМПУ

Укриття в Чорноморському порту

За їхніми даними, тут уже встановили три захисні модулі, які стали важливим доповненням до системи безпеки. Вони розташовані так, щоб працівники могли швидко сховатися навіть у найвіддаленіших точках терміналів.

Особливість цих укриттів — швидкий доступ до захисту в умовах ракетних загроз, коли на реагування є лічені хвилини. Саме тому Чорноморськ став першим портом, де розпочали масштабну програму зі встановлення мобільних споруд. До кінця року тут з’являться ще сім укриттів.

Мобільне укриття для працівників Чорноморсько порту. Фото: АМПУ

Надалі подібні захисні конструкції планують розмістити й у портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Кожне укриття проєктували з урахуванням особливостей роботи в порту, аби максимально захистити персонал, від якого залежить стабільність українського експорту.

Нагадаємо, росіяни вночі атакували Одещину та зруйнували винзавод, цех і склад готової продукції.