Мобільні укриття в порту Чорноморськ — де установили

У порту Чорноморськ з’явилися перші мобільні укриття — деталі
Чорноморський порт, що на Одещині, отримав перші мобільні захисні споруди. Це частина програми з розгортання 38 модульних укриттів для захисту працівників морської галузі.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Адміністрація морських портів України.
Укриття в Чорноморському порту
За їхніми даними, тут уже встановили три захисні модулі, які стали важливим доповненням до системи безпеки. Вони розташовані так, щоб працівники могли швидко сховатися навіть у найвіддаленіших точках терміналів.
Особливість цих укриттів — швидкий доступ до захисту в умовах ракетних загроз, коли на реагування є лічені хвилини. Саме тому Чорноморськ став першим портом, де розпочали масштабну програму зі встановлення мобільних споруд. До кінця року тут з’являться ще сім укриттів.
Надалі подібні захисні конструкції планують розмістити й у портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Кожне укриття проєктували з урахуванням особливостей роботи в порту, аби максимально захистити персонал, від якого залежить стабільність українського експорту.
