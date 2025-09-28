Відео
Україна
Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
У порту Чорноморськ з'явилися перші мобільні укриття — деталі

У порту Чорноморськ з’явилися перші мобільні укриття — деталі

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 12:10
Мобільні укриття в порту Чорноморськ — де установили
Установка мобільного укриття в порту Чорноморськ. Фото: АМПУ

Чорноморський порт, що на Одещині, отримав перші мобільні захисні споруди. Це частина програми з розгортання 38 модульних укриттів для захисту працівників морської галузі. 

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Адміністрація морських портів України.

Укриття в порту
В порту Чорноморська встановили мобільне укриття. Фото: АМПУ

Укриття в Чорноморському порту

За їхніми даними, тут уже встановили три захисні модулі, які стали важливим доповненням до системи безпеки. Вони розташовані так, щоб працівники могли швидко сховатися навіть у найвіддаленіших точках терміналів.

Особливість цих укриттів — швидкий доступ до захисту в умовах ракетних загроз, коли на реагування є лічені хвилини. Саме тому Чорноморськ став першим портом, де розпочали масштабну програму зі встановлення мобільних споруд. До кінця року тут з’являться ще сім укриттів.

Установка укриття в порту
Мобільне укриття для працівників Чорноморсько порту. Фото: АМПУ

Надалі подібні захисні конструкції планують розмістити й у портах Великої Одеси та Дунайського регіону. Кожне укриття проєктували з урахуванням особливостей роботи в порту, аби максимально захистити персонал, від якого залежить стабільність українського експорту.

Одеса порт Одеська область Новини Одеси укриття
Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
