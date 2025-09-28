Відключення світла в Одесі 28 вересня 2025

Чоловік перемикає автомати. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі та передмістях заплановані ремонтні роботи на електромережах. Через це частина вулиць залишиться без світла. Енергетики обіцяють відновити подачу електрики до вечора, проте точний час залежить від обсягу робіт, тож мешканцям варто підготуватися заздалегідь.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 19:00):

вул. Приморська, 5, 5а

вул. С. Ріхтера, 148а

Європейська пл., 1-5

Північний РЕМ (до 20:00):

вул. Авангардна, 1-31

вул. Івахненка, 71-79

вул. Літня, 1-30

вул. Обривиста, 1-22

Південний РЕМ (до 20:00):

вул. Приморська, 138а

вул. Сонячна, 29

пров. Приморський, 2–4

просп. Свободи, 66–105

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

