Атака РФ на Київ — кількість постраждалих стрімко зростає
Головна Одеса Знеструмлення в Одесі — у кого з містян не буде світла сьогодні

Знеструмлення в Одесі — у кого з містян не буде світла сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 10:49
Відключення світла в Одесі 28 вересня 2025
Чоловік перемикає автомати. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі та передмістях заплановані ремонтні роботи на електромережах. Через це частина вулиць залишиться без світла. Енергетики обіцяють відновити подачу електрики до вечора, проте точний час залежить від обсягу робіт, тож мешканцям варто підготуватися заздалегідь.

Про це у неділю, 28 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 19:00):

  • вул. Приморська, 5, 5а
  • вул. С. Ріхтера, 148а
  • Європейська пл., 1-5

Північний РЕМ (до 20:00):

  • вул. Авангардна, 1-31
  • вул. Івахненка, 71-79
  • вул. Літня, 1-30
  • вул. Обривиста, 1-22

Південний РЕМ (до 20:00):

  • вул. Приморська, 138а
  • вул. Сонячна, 29
  • пров. Приморський, 2–4
  • просп. Свободи, 66–105

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, вночі російські дрони атакували винзавод на Одещині. Також ми писали, яка ціна буде на газ для одеситів у жовтні.

Одеса ремонт Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
