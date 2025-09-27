Графіки відключення світла в Одесі 28 вересня — що відомо

Неосвітлена вулиця в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри постійні атаки з боку російських терористів на енергетичну інфраструктуру України, одесити можуть бути спокійними. Завтра, 28 вересня, відключень світла за графіками не прогнозується.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що, якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, 27 вересня, в Одесі проходять планові ремонтні роботи на електромережах через це частина мешканців залишилася без світла. Також ми писали, що самопроголошений президент Білорусі запропонував постачати електроенергію на тимчасово окуповані Росією території України.