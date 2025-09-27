Графики отключения света в Одессе 28 сентября - что известно

Неосвещенная улица в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные атаки со стороны российских террористов на энергетическую инфраструктуру Украины, одесситы могут быть спокойны. Завтра, 28 сентября, отключений света по графикам не прогнозируется.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что, если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, 27 сентября, в Одессе проходят плановые ремонтные работы на электросетях из-за этого часть жителей осталась без света. Также мы писали, что самопровозглашенный президент Беларуси предложил поставлять электроэнергию на временно оккупированные Россией территории Украины.