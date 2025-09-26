В Одессе 26 сентября не будет плановых отключений света - официальная информация

Пара гуляет по ночной Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений на объектах, которые были поражены в результате ракетных обстрелов. Согласно официальным данным, 26 сентября в Одессе не планируется плановых отключений электроснабжения.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро оно меньше на 1,3%, чем в предыдущий день в четверг. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

