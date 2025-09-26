В Одесі 26 вересня не буде планових відключень світла – офіційна інформація

Пара гуляє нічною Одесою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень на об’єктах, які були уражені внаслыдок ракетних обстрілів. Згідно з офіційними даними, 26 вересня в Одесі не планується планових відключень електропостачання.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 1,3%, ніж попереднього дня у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси з жовтня. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за зв'язок із 1 жовтня.

