В Одесі 26 вересня не буде планових відключень світла – офіційна інформація

Відключення світла в Одесі — які будуть графіки завтра
Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень на об’єктах, які були уражені внаслыдок ракетних обстрілів. Згідно з офіційними даними, 26 вересня в Одесі не планується планових відключень електропостачання.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 1,3%, ніж попереднього дня у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
