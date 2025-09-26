Відео
Головна Одеса Відключення світла в Одесі — які будуть графіки завтра

Відключення світла в Одесі — які будуть графіки завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 20:32
В Одесі 26 вересня не буде планових відключень світла – офіційна інформація
Пара гуляє нічною Одесою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень на об’єктах, які були уражені внаслыдок ракетних обстрілів. Згідно з офіційними даними, 26 вересня в Одесі не планується планових відключень електропостачання.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії знижується. Станом на ранок воно менше на 1,3%, ніж попереднього дня у четвер. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси з жовтня. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за зв'язок із 1 жовтня.
  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
