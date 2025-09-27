Отключение света в Одессе 27 сентября

Масштабные отключения света в Одессе — кому стоит приготовиться
Сегодня, 27 сентября, в Одессе проходят плановые отключения электроэнергии. Из-за этого часть жителей осталась без света. Отключения коснулись Центрального, Северного и Южного РЭСов. Работы будут продолжаться до вечера.
Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
В Центральном РЭСе света не будет до 19:00 по следующим адресам:
- Авиационная 1
- Бойчука Михаила 50-56 73 73А 73Б 75 75А
- Буковецкого 11-26
- Вадатурского Алексея 66-92
- Весенняя 4-41
- Глиняная 27-48
- Гранитная 1-26
- Ефимова 2-19 29-49
- Липы Ивана и Юрия 9-59
- Живописная 15-22Е
- Мраморная 27-48
- Могильницкой Галины 2 4А 5 9
- Александра Тимошенко 39 41 42
- Пишенина Федора 8
- Поездная 5 5А 6
- Руставели Шота 23А-53/КОРП.1
- Складская 2 2/4
- Фунтового Ивана 1-24А
- Черновола Вячеслава 7
- Люстдорфская дорога 2Б 4Б 4В
- переулок Герцена 2-11 51
- переулок Парашютный 1А-8Б
- переулок Рекордный 1-7/корп. 1
В Северном РЭСе отключения продлятся до 20:00. Без света останутся:
- Авангардная 1-31
- Ивахненко Петра 71-79А
- Коблиевская 34-58Б
- Крашевского Юзефа 36-52А
- Летняя 1-30
- Мациевской 41-60а
- Обрывистая 1-22
- Трусовская 39-60Б
В Южном РЭСе работы также запланированы до 20:00. Отключения охватывают:
- Приморская 138а
- Солнечная 29
- переулок Приморский 2 2а 3/5 4 4а 4б
- просп. Свободы
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, ночью российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области, задерживаются поезда. Также мы писали, какие будут цены на тепло для одесситов в октябре.
