Главная Одесса Масштабные отключения света в Одессе — кому стоит приготовиться

Масштабные отключения света в Одессе — кому стоит приготовиться

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 10:27
Отключение света в Одессе 27 сентября
Энергетики ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 сентября, в Одессе проходят плановые отключения электроэнергии. Из-за этого часть жителей осталась без света. Отключения коснулись Центрального, Северного и Южного РЭСов. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

В Центральном РЭСе света не будет до 19:00 по следующим адресам:

  • Авиационная 1
  • Бойчука Михаила 50-56 73 73А 73Б 75 75А
  • Буковецкого 11-26
  • Вадатурского Алексея 66-92
  • Весенняя 4-41
  • Глиняная 27-48
  • Гранитная 1-26
  • Ефимова 2-19 29-49
  • Липы Ивана и Юрия 9-59
  • Живописная 15-22Е
  • Мраморная 27-48
  • Могильницкой Галины 2 4А 5 9
  • Александра Тимошенко 39 41 42
  • Пишенина Федора 8
  • Поездная 5 5А 6
  • Руставели Шота 23А-53/КОРП.1
  • Складская 2 2/4
  • Фунтового Ивана 1-24А
  • Черновола Вячеслава 7
  • Люстдорфская дорога 2Б 4Б 4В
  • переулок Герцена 2-11 51
  • переулок Парашютный 1А-8Б
  • переулок Рекордный 1-7/корп. 1

В Северном РЭСе отключения продлятся до 20:00. Без света останутся:

  • Авангардная 1-31
  • Ивахненко Петра 71-79А
  • Коблиевская 34-58Б
  • Крашевского Юзефа 36-52А
  • Летняя 1-30
  • Мациевской 41-60а
  • Обрывистая 1-22
  • Трусовская 39-60Б

В Южном РЭСе работы также запланированы до 20:00. Отключения охватывают:

  • Приморская 138а
  • Солнечная 29
  • переулок Приморский 2 2а 3/5 4 4а 4б
  • просп. Свободы

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ночью российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области, задерживаются поезда. Также мы писали, какие будут цены на тепло для одесситов в октябре.

Одесса ремонт Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
