Отключение света в Одессе 27 сентября

Энергетики ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 27 сентября, в Одессе проходят плановые отключения электроэнергии. Из-за этого часть жителей осталась без света. Отключения коснулись Центрального, Северного и Южного РЭСов. Работы будут продолжаться до вечера.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

В Центральном РЭСе света не будет до 19:00 по следующим адресам:

Авиационная 1

Бойчука Михаила 50-56 73 73А 73Б 75 75А

Буковецкого 11-26

Вадатурского Алексея 66-92

Весенняя 4-41

Глиняная 27-48

Гранитная 1-26

Ефимова 2-19 29-49

Липы Ивана и Юрия 9-59

Живописная 15-22Е

Мраморная 27-48

Могильницкой Галины 2 4А 5 9

Александра Тимошенко 39 41 42

Пишенина Федора 8

Поездная 5 5А 6

Руставели Шота 23А-53/КОРП.1

Складская 2 2/4

Фунтового Ивана 1-24А

Черновола Вячеслава 7

Люстдорфская дорога 2Б 4Б 4В

переулок Герцена 2-11 51

переулок Парашютный 1А-8Б

переулок Рекордный 1-7/корп. 1

В Северном РЭСе отключения продлятся до 20:00. Без света останутся:

Авангардная 1-31

Ивахненко Петра 71-79А

Коблиевская 34-58Б

Крашевского Юзефа 36-52А

Летняя 1-30

Мациевской 41-60а

Обрывистая 1-22

Трусовская 39-60Б

В Южном РЭСе работы также запланированы до 20:00. Отключения охватывают:

Приморская 138а

Солнечная 29

переулок Приморский 2 2а 3/5 4 4а 4б

просп. Свободы

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ночью российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области, задерживаются поезда. Также мы писали, какие будут цены на тепло для одесситов в октябре.