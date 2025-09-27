Відключення світла в Одесі 27 вересня

Масштабні відключення світла в Одесі — кому варто приготуватися
Сьогодні, 27 вересня, в Одесі проходять планові відключення електроенергії. Через це частина мешканців залишилася без світла. Відключення торкнулися Центрального, Північного та Південного РЕМів. Роботи триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
У Центральному РЕМі світла не буде до 19:00 за такими адресами:
- Авіаційна 1
- Бойчука Михайла 50-56 73 73А 73Б 75 75А
- Буковецького 11-26
- Вадатурського Олексія 66-92
- Весняна 4-41
- Глиняна 27-48
- Гранітна 1-26
- Єфимова 2-19 29-49
- Липи Івана та Юрія 9-59
- Мальовнича 15-22Е
- Мармурова 27-48
- Могильницької Галини 2 4А 5 9
- Олександра Тимошенка 39 41 42
- Пішеніна Федора 8
- Поїзна 5 5А 6
- Руставелі Шота 23А-53/КОРП.1
- Складська 2 2/4
- Фунтового Івана 1-24А
- Чорновола В’ячеслава 7
- Люстдорфська дорога 2Б 4Б 4В
- пров. Герцена 2-11 51
- пров. Парашутний 1А-8Б
- пров. Рекордний 1-7/корп. 1
У Північному РЕМі відключення триватимуть до 20:00. Без світла залишаться:
- Авангардна 1-31
- Івахненко Петра 71-79А
- Коблієвська 34-58Б
- Крашевського Юзефа 36-52А
- Літня 1-30
- Мацієвської 41-60а
- Обривиста 1-22
- Трусовська 39-60Б
У Південному РЕМі роботи також заплановані до 20:00. Відключення охоплюють:
- Приморська 138а
- Сонячна 29
- пров. Приморський 2 2а 3/5 4 4а 4б
- просп. Свободи
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
