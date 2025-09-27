Відключення світла в Одесі 27 вересня

Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 27 вересня, в Одесі проходять планові відключення електроенергії. Через це частина мешканців залишилася без світла. Відключення торкнулися Центрального, Північного та Південного РЕМів. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Де немає світла в Одесі

У Центральному РЕМі світла не буде до 19:00 за такими адресами:

Авіаційна 1

Бойчука Михайла 50-56 73 73А 73Б 75 75А

Буковецького 11-26

Вадатурського Олексія 66-92

Весняна 4-41

Глиняна 27-48

Гранітна 1-26

Єфимова 2-19 29-49

Липи Івана та Юрія 9-59

Мальовнича 15-22Е

Мармурова 27-48

Могильницької Галини 2 4А 5 9

Олександра Тимошенка 39 41 42

Пішеніна Федора 8

Поїзна 5 5А 6

Руставелі Шота 23А-53/КОРП.1

Складська 2 2/4

Фунтового Івана 1-24А

Чорновола В’ячеслава 7

Люстдорфська дорога 2Б 4Б 4В

пров. Герцена 2-11 51

пров. Парашутний 1А-8Б

пров. Рекордний 1-7/корп. 1

У Північному РЕМі відключення триватимуть до 20:00. Без світла залишаться:

Авангардна 1-31

Івахненко Петра 71-79А

Коблієвська 34-58Б

Крашевського Юзефа 36-52А

Літня 1-30

Мацієвської 41-60а

Обривиста 1-22

Трусовська 39-60Б

У Південному РЕМі роботи також заплановані до 20:00. Відключення охоплюють:

Приморська 138а

Сонячна 29

пров. Приморський 2 2а 3/5 4 4а 4б

просп. Свободи

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

