Головна Одеса Масштабні відключення світла в Одесі — кому варто приготуватися

Масштабні відключення світла в Одесі — кому варто приготуватися

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 10:27
Відключення світла в Одесі 27 вересня
Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 27 вересня, в Одесі проходять планові відключення електроенергії. Через це частина мешканців залишилася без світла. Відключення торкнулися Центрального, Північного та Південного РЕМів. Роботи триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

У Центральному РЕМі світла не буде до 19:00 за такими адресами:

  • Авіаційна 1
  • Бойчука Михайла 50-56 73 73А 73Б 75 75А
  • Буковецького 11-26
  • Вадатурського Олексія 66-92
  • Весняна 4-41
  • Глиняна 27-48
  • Гранітна 1-26
  • Єфимова 2-19 29-49
  • Липи Івана та Юрія 9-59
  • Мальовнича 15-22Е
  • Мармурова 27-48
  • Могильницької Галини 2 4А 5 9
  • Олександра Тимошенка 39 41 42
  • Пішеніна Федора 8
  • Поїзна 5 5А 6
  • Руставелі Шота 23А-53/КОРП.1
  • Складська 2 2/4
  • Фунтового Івана 1-24А
  • Чорновола В’ячеслава 7
  • Люстдорфська дорога 2Б 4Б 4В
  • пров. Герцена 2-11 51
  • пров. Парашутний 1А-8Б
  • пров. Рекордний 1-7/корп. 1

У Північному РЕМі відключення триватимуть до 20:00. Без світла залишаться:

  • Авангардна 1-31
  • Івахненко Петра 71-79А
  • Коблієвська 34-58Б
  • Крашевського Юзефа 36-52А
  • Літня 1-30
  • Мацієвської 41-60а
  • Обривиста 1-22
  • Трусовська 39-60Б

У Південному РЕМі роботи також заплановані до 20:00. Відключення охоплюють:

  • Приморська 138а
  • Сонячна 29
  • пров. Приморський 2 2а 3/5 4 4а 4б
  • просп. Свободи

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, вночі російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини, затримуються поїзди. Також ми писали, які будуть ціни на тепло для одеситів у жовтні.

Одеса ремонт Одеська область Новини Одеси відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
