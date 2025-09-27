Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни вдарили по залізниці на Одещині — є скасовані рейси

Росіяни вдарили по залізниці на Одещині — є скасовані рейси

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 09:38
Атака дронів по залізниці Одещини
Пошкоджений внаслідок атаки поїзд. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Сьогодні вночі російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів, проте частину рейсів довелося скасувати.

Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Укрзалізниці.

Реклама
Читайте також:
Росіяни вдарили по залізниці на Одещині — є скасовані рейси - фото 1
Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот з Telegram

Дроновий удар по залізниці на Одещині

У "Укрзалізниці" зазначають, що завдяки оперативній роботі диспетчерів усі пасажирські потяги було зупинено на безпечній відстані від місць влучань. Це дозволило уникнути трагедії.

Зараз рух на ділянках уже відновлено, проте залізничники попереджають про можливі затримки. Слідкувати за актуальним графіком та відставанням від розкладу можна онлайн — на сервісі "УЗ Веземо" за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Які рейси скасовано

Наразі скасовано такі рейси:

  • №6251, №6253, №6255 — "Одеса-Головна";
  • №7024 "Подільськ — Слобідка".

Також у скороченому варіанті курсуватиме потяг №7021 "Подільськ — Одеса-Головна" (замість маршруту "Слобідка — Одеса-Головна").

Куди поцілили росіяни

Водночас в прокуратурі Одеської області уточнили, що така сталася в ніч з 26 на 27 вересня у Подільському районі. Пошкоджень зазнали об’єкти транспортної інфраструктури. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — "порушення законів та звичаїв війни". На місці працюють прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ.

Росіяни вдарили по залізниці на Одещині — є скасовані рейси - фото 2
Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення у Кривому Розі було зруйновано понад 3 тисячі будинків та понад 50 об’єктів інфраструктури. Також ми писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, які плани російських окупантів на фронті вдалося зірвати.

Одеса Укрзалізниця Одеська область Новини Одеси дрони атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації