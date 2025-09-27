Атака дронів по залізниці Одещини

Пошкоджений внаслідок атаки поїзд. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Сьогодні вночі російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Одещини. На щастя, обійшлося без постраждалих серед залізничників та пасажирів, проте частину рейсів довелося скасувати.

Про це у суботу, 27 вересня, повідомили в Укрзалізниці.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот з Telegram

Дроновий удар по залізниці на Одещині

У "Укрзалізниці" зазначають, що завдяки оперативній роботі диспетчерів усі пасажирські потяги було зупинено на безпечній відстані від місць влучань. Це дозволило уникнути трагедії.

Зараз рух на ділянках уже відновлено, проте залізничники попереджають про можливі затримки. Слідкувати за актуальним графіком та відставанням від розкладу можна онлайн — на сервісі "УЗ Веземо" за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Які рейси скасовано

Наразі скасовано такі рейси:

№6251, №6253, №6255 — "Одеса-Головна";

№7024 "Подільськ — Слобідка".

Також у скороченому варіанті курсуватиме потяг №7021 "Подільськ — Одеса-Головна" (замість маршруту "Слобідка — Одеса-Головна").

Куди поцілили росіяни

Водночас в прокуратурі Одеської області уточнили, що така сталася в ніч з 26 на 27 вересня у Подільському районі. Пошкоджень зазнали об’єкти транспортної інфраструктури. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за статтею 438 Кримінального кодексу України — "порушення законів та звичаїв війни". На місці працюють прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, за час повномасштабного вторгнення у Кривому Розі було зруйновано понад 3 тисячі будинків та понад 50 об’єктів інфраструктури. Також ми писали, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, які плани російських окупантів на фронті вдалося зірвати.