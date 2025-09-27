Атака дронов по железной дороге Одесской области

Россияне ударили по железной дороге на Одесчине — что с рейсами
Сегодня ночью российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров, однако часть рейсов пришлось отменить.
Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Укрзализныце.
Дроновый удар по железной дороге в Одесской области
В "Укрзализныце" отмечают, что благодаря оперативной работе диспетчеров все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест попаданий. Это позволило избежать трагедии.
Сейчас движение на участках уже восстановлено, однако железнодорожники предупреждают о возможных задержках. Следить за актуальным графиком и отставанием от расписания можно онлайн — на сервисе "УЗ Везем" по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
Какие рейсы отменены
Сейчас отменены следующие рейсы:
- №6251, №6253, №6255 — "Одесса-Главная";
- №7024 "Подольск — Слободка".
Также в сокращенном варианте будет курсировать поезд №7021 "Подольск — Одесса-Главная" (вместо маршрута "Слободка — Одесса-Главная").
Куда попали россияне
В то же время в прокуратуре Одесской области уточнили, что такая произошла в ночь с 26 на 27 сентября в Подольском районе. Повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры. Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — "нарушение законов и обычаев войны". На месте работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.
Напомним, за время полномасштабного вторжения в Кривом Роге было разрушено более 3 тысяч домов и более 50 объектов инфраструктуры. Также мы писали, что Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал, какие планы российских оккупантов на фронте удалось сорвать.
