Атака дронов по железной дороге Одесской области

Поврежденный в результате атаки поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Сегодня ночью российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров, однако часть рейсов пришлось отменить.

Об этом в субботу, 27 сентября, сообщили в Укрзализныце.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот из Telegram

Дроновый удар по железной дороге в Одесской области

В "Укрзализныце" отмечают, что благодаря оперативной работе диспетчеров все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест попаданий. Это позволило избежать трагедии.

Сейчас движение на участках уже восстановлено, однако железнодорожники предупреждают о возможных задержках. Следить за актуальным графиком и отставанием от расписания можно онлайн — на сервисе "УЗ Везем" по ссылке: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Какие рейсы отменены

Сейчас отменены следующие рейсы:

№6251, №6253, №6255 — "Одесса-Главная";

№7024 "Подольск — Слободка".

Также в сокращенном варианте будет курсировать поезд №7021 "Подольск — Одесса-Главная" (вместо маршрута "Слободка — Одесса-Главная").

Куда попали россияне

В то же время в прокуратуре Одесской области уточнили, что такая произошла в ночь с 26 на 27 сентября в Подольском районе. Повреждения получили объекты транспортной инфраструктуры. Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по статье 438 Уголовного кодекса Украины — "нарушение законов и обычаев войны". На месте работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, за время полномасштабного вторжения в Кривом Роге было разрушено более 3 тысяч домов и более 50 объектов инфраструктуры.