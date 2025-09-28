Видео
Україна
Видео

Атака РФ на Киев — количество пострадавших стремительно растет
Обесточивание в Одессе — у кого из горожан не будет света сегодня

Обесточивание в Одессе — у кого из горожан не будет света сегодня

Дата публикации 28 сентября 2025 10:49
Отключение света в Одессе 28 сентября 2025 года
Мужчина переключает автоматы. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня, 28 сентября, в Одессе и пригородах запланированы ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть улиц останется без света. Энергетики обещают восстановить подачу электричества к вечеру, однако точное время зависит от объема работ, поэтому жителям стоит подготовиться заранее.

Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 19:00):

  • ул. Приморская, 5, 5а
  • С. Рихтера, 148а
  • Европейская пл., 1-5

Северный РЭС (до 20:00):

  • ул. Авангардная, 1-31
  • ул. Ивахненко, 71-79
  • ул. Летняя, 1-30
  • ул. Обрывистая, 1-22

Южный РЭС (до 20:00):

  • ул. Приморская, 138а
  • ул. Солнечная, 29
  • переулок Приморский, 2-4
  • просп. Свободы, 66-105

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, ночью российские дроны атаковали винзавод в Одесской области. Также мы писали, какая цена будет на газ для одесситов в октябре.

Одесса ремонт Одесская область Новости Одессы отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
