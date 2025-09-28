Отключение света в Одессе 28 сентября 2025 года

Обесточивание в Одессе — у кого из горожан не будет света сегодня
Сегодня, 28 сентября, в Одессе и пригородах запланированы ремонтные работы на электросетях. Из-за этого часть улиц останется без света. Энергетики обещают восстановить подачу электричества к вечеру, однако точное время зависит от объема работ, поэтому жителям стоит подготовиться заранее.
Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС (до 19:00):
- ул. Приморская, 5, 5а
- С. Рихтера, 148а
- Европейская пл., 1-5
Северный РЭС (до 20:00):
- ул. Авангардная, 1-31
- ул. Ивахненко, 71-79
- ул. Летняя, 1-30
- ул. Обрывистая, 1-22
Южный РЭС (до 20:00):
- ул. Приморская, 138а
- ул. Солнечная, 29
- переулок Приморский, 2-4
- просп. Свободы, 66-105
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, ночью российские дроны атаковали винзавод в Одесской области. Также мы писали, какая цена будет на газ для одесситов в октябре.
Читайте Новини.LIVE!