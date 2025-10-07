Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Школьники переходят на дистанционку — в Одессу идут дожди

Школьники переходят на дистанционку — в Одессу идут дожди

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:02
Дистанционное обучение в Одессе 8-9 октября из-за непогоды
Ребенок во время урока. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за сильного ветра и дождя обучение в школах и садиках 8-9 октября состоится дистанционно. Синоптики предупреждают о штормовой погоде, грозах и порывах ветра до 20 м/с. В регионе объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Об этом сообщила директор образования на науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Реклама
Читайте также:

Непогода в Одессе

Из-за ухудшения погоды городские власти Одессы решили продолжить дистанционное обучение в школах, детсадах и внешкольных учреждениях 8 и 9 октября. По данным Гидрометцентра, эти дни в области будут сопровождаться сильными дождями, грозами и порывами ветра до 15—20 метров в секунду.

Также, из-за непогоды могут возникнуть перебои в работе энергетических и коммунальных служб, а также осложнения на дорогах. Горожан просят быть осторожными, во время ливней оставаться в безопасных местах, не пользоваться подземными переходами и по возможности отключать электроприборы.

Напомним, мы сообщали о том, сколько детей учатся дистанционно в Украине. Также мы писали, сколько первоклашек учатся в украинских школах.

Одесса школы непогода учеба Одесская область Новости Одессы Шторм-Одесса
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации