Дистанционное обучение в Одессе 8-9 октября из-за непогоды

В Одессе из-за сильного ветра и дождя обучение в школах и садиках 8-9 октября состоится дистанционно. Синоптики предупреждают о штормовой погоде, грозах и порывах ветра до 20 м/с. В регионе объявлен желтый и оранжевый уровни опасности.

Об этом сообщила директор образования на науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Непогода в Одессе

Из-за ухудшения погоды городские власти Одессы решили продолжить дистанционное обучение в школах, детсадах и внешкольных учреждениях 8 и 9 октября. По данным Гидрометцентра, эти дни в области будут сопровождаться сильными дождями, грозами и порывами ветра до 15—20 метров в секунду.

Также, из-за непогоды могут возникнуть перебои в работе энергетических и коммунальных служб, а также осложнения на дорогах. Горожан просят быть осторожными, во время ливней оставаться в безопасных местах, не пользоваться подземными переходами и по возможности отключать электроприборы.

