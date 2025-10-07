Відео
Головна Одеса Одеські депутати завтра зберуться на екстрену сесію — причина

Одеські депутати завтра зберуться на екстрену сесію — причина

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 13:25
Екстрена сесія міськради Одеси через виплати родинам загиблих
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Міська рада оголосила позачергову сесію через трагедію під час негоди 30 вересня. Депутати мають проголосувати за виділення допомоги родинам загиблих та постраждалим, а також за відновлення пошкодженої інфраструктури міста.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Деталі засідання

Екстрене засідання міськради відбудеться завтра, 8 вересня. На позачерговій сесії обговорюватимуть важливі питання для міста. Планують змінити програму допомоги людям, які цього потребують. Також переглянуть правила, за якими люди у важких життєвих ситуаціях отримують адресну допомогу. Крім того, розглянуть зміни до програми цивільного захисту та пожежної безпеки і зміни до міського бюджету на 2025 рік. В свою чергу очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав депутатів обов’язково взяти участь у сесії та ухвалити важливі для міста рішення.

Виплати родинам загиблих

Міський голова Одеси розпорядився виплатити одноразову матеріальну допомогу сім’ям загиблих або особам, які займалися похованням, у сумі 100 тисяч гривень кожному. Для отримання коштів потрібно подати паспорт або ID-картку, ідентифікаційний код (за наявності), реквізити банківського рахунку та свідоцтво про смерть. Департамент фінансів перерахує гроші, а департамент праці та соціальної політики здійснить виплату.

Нагадаємо, ми писали, що влада Одеси обіцяла відшкодувати постраждалим збитки після негоди. Також ми повідомляли, що через негоду в Одесі загинули 9 осіб.

Одеса негода гроші Одеська область міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
