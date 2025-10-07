Экстренная сессия горсовета Одессы из-за выплат семьям погибших

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Городской совет объявил внеочередную сессию из-за трагедии во время непогоды 30 сентября. Депутаты должны проголосовать за выделение помощи семьям погибших и пострадавшим, а также за восстановление поврежденной инфраструктуры города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Детали заседания

Экстренное заседание горсовета состоится завтра, 8 сентября. На внеочередной сессии будут обсуждать важные вопросы для города. Планируют изменить программу помощи людям, которые в этом нуждаются. Также пересмотрят правила, по которым люди в трудных жизненных ситуациях получают адресную помощь. Кроме того, рассмотрят изменения в программу гражданской защиты и пожарной безопасности и изменения в городской бюджет на 2025 год. В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер призвал депутатов обязательно принять участие в сессии и принять важные для города решения.

Выплаты семьям погибших

Городской голова Одессы распорядился выплатить единовременную материальную помощь семьям погибших или лицам, которые занимались погребением, в сумме 100 тысяч гривен каждому. Для получения средств нужно подать паспорт или ID-карту, идентификационный код (при наличии), реквизиты банковского счета и свидетельство о смерти. Департамент финансов перечислит деньги, а департамент труда и социальной политики осуществит выплату.

Напомним, мы писали, что власти Одессы обещали возместить пострадавшим убытки после непогоды. Также мы сообщали, что из-за непогоды в Одессе погибли 9 человек.