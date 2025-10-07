Видео
Зеленский сделал заявление о повышении цен на газ — обращение
Комиссия по расследованию непогоды в Одессе — каковы результаты

Комиссия по расследованию непогоды в Одессе — каковы результаты

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 19:42
Последствия ливней в Одессе и компенсации пострадавшим 2025
Последствия непогоды в Одессе. Фото: Алексей Кулеба

В Одессе работает специальная комиссия, которая оценивает последствия последних ливней. Она уже осмотрела коллекторы, ливневки и объекты, где пострадали люди и имущество. Параллельно полиция ведет расследование гибели людей во время непогоды.

Об этом во время брифинга сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Расследование трагедии

Глава Одесской ОВА сообщил, что комиссия, которая оценивает последствия, включает представителей администрации, ГСЧС, полиции и городских властей. Они уже провели несколько выездов на места, где вода подтопила частные и многоэтажные дома, а также подземные паркинги. К работе привлекли экспертов из строительной академии и других профильных учреждений.

"Каждый эксперт осматривает объекты и предоставляет документы, которые будут переданы следствию для установления объективных обстоятельств. Комиссия не может допрашивать людей или изымать документы — это полномочия следственных органов", — пояснил Кипер.

Последствия потопа

Кипер добавил, что во время ливня пострадало более 245 частных домов и 500 многоэтажек, а также 36 подземных паркингов, которые использовали в качестве укрытия. Всего поступило более 800 обращений от жителей.

"Мы закончили ликвидационные работы, откачали воду и сегодня можем констатировать, что штаб, созданный для координации действий, прекратил работу", — отметил Кипер.

Компенсации пострадавшим

Относительно компенсаций, завтра, 8 октября, созывают внеочередную сессию городского совета. Ожидается рассмотрение финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших. Предварительно комиссия оценивает потребность в 130 миллионов гривен.

"Я думаю, что это именно то время, когда уже надо разобраться, что нужно сделать. Это надо сделать для того, чтобы не искать потом виновных, а двигаться вперед", — добавил глава ОГА.

Напомним, мы сообщали, что школьники Одесской области завтра будут учиться дистанционно из-за непогоды. Также мы писали, что одесситы создали петицию к президенту, чтобы решить вопрос с ливневками.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
