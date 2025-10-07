Последствия ливней в Одессе и компенсации пострадавшим 2025

Комиссия по расследованию непогоды в Одессе — каковы результаты
В Одессе работает специальная комиссия, которая оценивает последствия последних ливней. Она уже осмотрела коллекторы, ливневки и объекты, где пострадали люди и имущество. Параллельно полиция ведет расследование гибели людей во время непогоды.
Об этом во время брифинга сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Расследование трагедии
Глава Одесской ОВА сообщил, что комиссия, которая оценивает последствия, включает представителей администрации, ГСЧС, полиции и городских властей. Они уже провели несколько выездов на места, где вода подтопила частные и многоэтажные дома, а также подземные паркинги. К работе привлекли экспертов из строительной академии и других профильных учреждений.
"Каждый эксперт осматривает объекты и предоставляет документы, которые будут переданы следствию для установления объективных обстоятельств. Комиссия не может допрашивать людей или изымать документы — это полномочия следственных органов", — пояснил Кипер.
Последствия потопа
Кипер добавил, что во время ливня пострадало более 245 частных домов и 500 многоэтажек, а также 36 подземных паркингов, которые использовали в качестве укрытия. Всего поступило более 800 обращений от жителей.
"Мы закончили ликвидационные работы, откачали воду и сегодня можем констатировать, что штаб, созданный для координации действий, прекратил работу", — отметил Кипер.
Компенсации пострадавшим
Относительно компенсаций, завтра, 8 октября, созывают внеочередную сессию городского совета. Ожидается рассмотрение финансовой помощи пострадавшим и семьям погибших. Предварительно комиссия оценивает потребность в 130 миллионов гривен.
"Я думаю, что это именно то время, когда уже надо разобраться, что нужно сделать. Это надо сделать для того, чтобы не искать потом виновных, а двигаться вперед", — добавил глава ОГА.
