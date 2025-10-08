Ливень в Одессе спас Куяльницкий лиман

Куяльницкий лиман. Фото иллюстративное: Нацпарк "Куяльницкий"

Мощный дождь, который накрыл Одессу 30 сентября, стал спасительным для Куяльницкого лимана. Уровень воды в водоеме значительно поднялся, что видно даже со спутниковых снимков. Этот дождь не только увлажнил пересохшие берега, но и дал шанс экосистеме лимана на восстановление.

Об этом сообщил гидролог Сергей Шевчук.

Спасение лимана

По словам гидролога, на территории водосбора выпало 94 миллиметра осадков — это примерно 94 литра на квадратный метр. Хотя ливень вызвал подтопление в городе, для лимана он стал настоящим спасением. Еще недавно соленость воды превышала 350 граммов на литр — критический уровень для живых организмов.

Сравнение лимана до и после ливня. Фото: Сергей Шевчук

Теперь благодаря притоку пресной воды ситуация может улучшиться. Специалист отмечает, что именно такие интенсивные дожди формируют русла малых рек и дают им новую жизнь. Запруженная и канализированная река Большой Куяльник, которая питает лиман, тоже получила шанс на возрождение.

"Скорее надо разрабатывать местные водосберегающие мероприятия, особенно задержание дождевого стока во время интенсивных ливней — и искусственно насыщать водой прибрежные почвы, избегать разрушительного поверхностного стока, возможно делать локальные "зимовальные ямы" без перекрытия плотинами русла, а может где-то и придется отремонтировать донный водовыпуск бетонной или земляной плотины пруда или водохранилища", — подытожил он.

Сравнение лимана до и после ливня. Фото: Сергей Шевчук

Напомним, мы сообщали, что комиссия дала первые результаты расследования последствий непогоды. Также мы писали, что одесситы создали петицию, чтобы это помогло решить проблему с ливневками.