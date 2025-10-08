Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ливень в Одессе спас Куяльницкий лиман — как именно

Ливень в Одессе спас Куяльницкий лиман — как именно

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 10:59
Ливень в Одессе спас Куяльницкий лиман
Куяльницкий лиман. Фото иллюстративное: Нацпарк "Куяльницкий"

Мощный дождь, который накрыл Одессу 30 сентября, стал спасительным для Куяльницкого лимана. Уровень воды в водоеме значительно поднялся, что видно даже со спутниковых снимков. Этот дождь не только увлажнил пересохшие берега, но и дал шанс экосистеме лимана на восстановление.

Об этом сообщил гидролог Сергей Шевчук.

Реклама
Читайте также:

Спасение лимана

По словам гидролога, на территории водосбора выпало 94 миллиметра осадков — это примерно 94 литра на квадратный метр. Хотя ливень вызвал подтопление в городе, для лимана он стал настоящим спасением. Еще недавно соленость воды превышала 350 граммов на литр — критический уровень для живых организмов.

Злива врятувала куяльницький лиман
Сравнение лимана до и после ливня. Фото: Сергей Шевчук

Теперь благодаря притоку пресной воды ситуация может улучшиться. Специалист отмечает, что именно такие интенсивные дожди формируют русла малых рек и дают им новую жизнь. Запруженная и канализированная река Большой Куяльник, которая питает лиман, тоже получила шанс на возрождение.

"Скорее надо разрабатывать местные водосберегающие мероприятия, особенно задержание дождевого стока во время интенсивных ливней — и искусственно насыщать водой прибрежные почвы, избегать разрушительного поверхностного стока, возможно делать локальные "зимовальные ямы" без перекрытия плотинами русла, а может где-то и придется отремонтировать донный водовыпуск бетонной или земляной плотины пруда или водохранилища", — подытожил он.

Злива врятувала куяльницький лиман
Сравнение лимана до и после ливня. Фото: Сергей Шевчук

Напомним, мы сообщали, что комиссия дала первые результаты расследования последствий непогоды. Также мы писали, что одесситы создали петицию, чтобы это помогло решить проблему с ливневками.

Одесса Одесская область Новости Одессы Лиман экология
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации