Компенсації постраждалим в Одесі після трагедії 30 вересня

Понад 120 мільйонів гривень планують спрямувати на ліквідацію наслідків катастрофи, що сталася 30 вересня в Одесі та забрала життя 9 людей, ще двоє — загинули під час негоди з інших причин. Кошти підуть на компенсації постраждалим мешканцям та відновлення зруйнованих будинків.

Про це стало відомо з засідання комісії з питань соціальної політики.

Допомога постраждалим

За словами керівниці департаменту праці та соцзахисту Олени Китайської, компенсації визначатимуть за затвердженими нормами: 87,6 тисяч гривень отримають мешканці квартир, до 198 тисяч — власники приватних будинків. Найбільшу суму допомоги потребує Київський район — 49,9 мільйона гривень. Його бюджет збільшать з трьох до 52 мільйонів. Додаткові кошти також отримає Хаджибейський район — 28,7 мільйона, Приморський — 9,6 мільйона, а Пересипський — 38,1 мільйона гривень.

Загалом на допомогу планують спрямувати додаткові 126,3 мільйона гривень. Після змін загальне фінансування міської програми соціальної підтримки на 2024–2028 роки становитиме 4,6 мільярда гривень. Остаточне рішення ухвалять завтра, 8 жовтня на позачерговій сесії міськради.

