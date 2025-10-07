Відео
Україна
На компенсації після негоди в Одесі виділять понад 120 млн грн

На компенсації після негоди в Одесі виділять понад 120 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 17:35
Компенсації постраждалим в Одесі після трагедії 30 вересня
Наслідки негоди на одній із вулиць Одеси. Фото: Олексій Кулеба

Понад 120 мільйонів гривень планують спрямувати на ліквідацію наслідків катастрофи, що сталася 30 вересня в Одесі та забрала життя 9 людей, ще двоє — загинули під час негоди з інших причин. Кошти підуть на компенсації постраждалим мешканцям та відновлення зруйнованих будинків.

Про це стало відомо з засідання комісії з питань соціальної політики.

Читайте також:

Допомога постраждалим

За словами керівниці департаменту праці та соцзахисту Олени Китайської, компенсації визначатимуть за затвердженими нормами: 87,6 тисяч гривень отримають мешканці квартир, до 198 тисяч — власники приватних будинків. Найбільшу суму допомоги потребує Київський район — 49,9 мільйона гривень. Його бюджет збільшать з трьох до 52 мільйонів. Додаткові кошти також отримає Хаджибейський район — 28,7 мільйона, Приморський — 9,6 мільйона, а Пересипський — 38,1 мільйона гривень.

Загалом на допомогу планують спрямувати додаткові 126,3 мільйона гривень. Після змін загальне фінансування міської програми соціальної підтримки на 2024–2028 роки становитиме 4,6 мільярда гривень. Остаточне рішення ухвалять завтра, 8 жовтня на позачерговій сесії міськради.

Нагадаємо, ми повідомляли, що депутати Одеси зберуться на позачергову сесію. Також ми писали, що через негоду діти Одещини переходять на дистанційне навчання.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
