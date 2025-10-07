Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На компенсации после непогоды в Одессе выделят более 120 млн грн

На компенсации после непогоды в Одессе выделят более 120 млн грн

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 17:35
Компенсации пострадавшим в Одессе после трагедии 30 сентября
Последствия непогоды на одной из улиц Одессы. Фото: Алексей Кулеба

Более 120 миллионов гривен планируют направить на ликвидацию последствий катастрофы, произошедшей 30 сентября в Одессе и унесшей жизни 9 человек, еще двое — погибли во время непогоды по другим причинам. Средства пойдут на компенсации пострадавшим жителям и восстановление разрушенных домов.

Об этом стало известно с заседания комиссии по вопросам социальной политики.

Реклама
Читайте также:

Помощь пострадавшим

По словам руководительницы департамента труда и соцзащиты Елены Китайской, компенсации будут определять по утвержденным нормам: 87,6 тысяч гривен получат жители квартир, до 198 тысяч — владельцы частных домов. В наибольшей сумме помощи нуждается Киевский район — 49,9 миллиона гривен. Его бюджет увеличат с трех до 52 миллионов. Дополнительные средства также получит Хаджибейский район — 28,7 миллиона, Приморский — 9,6 миллиона, а Пересыпский — 38,1 миллиона гривен.

Всего на помощь планируют направить дополнительные 126,3 миллиона гривен. После изменений общее финансирование городской программы социальной поддержки на 2024-2028 годы составит 4,6 миллиарда гривен. Окончательное решение примут завтра, 8 октября на внеочередной сессии горсовета.

Напомним, мы сообщали, что депутаты Одессы соберутся на внеочередную сессию. Также мы писали, что из-за непогоды дети Одесской области переходят на дистанционное обучение.

Одесса деньги Одесская область Новости Одессы бюджет помощь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации