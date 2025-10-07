Компенсации пострадавшим в Одессе после трагедии 30 сентября

Последствия непогоды на одной из улиц Одессы. Фото: Алексей Кулеба

Более 120 миллионов гривен планируют направить на ликвидацию последствий катастрофы, произошедшей 30 сентября в Одессе и унесшей жизни 9 человек, еще двое — погибли во время непогоды по другим причинам. Средства пойдут на компенсации пострадавшим жителям и восстановление разрушенных домов.

Об этом стало известно с заседания комиссии по вопросам социальной политики.

Помощь пострадавшим

По словам руководительницы департамента труда и соцзащиты Елены Китайской, компенсации будут определять по утвержденным нормам: 87,6 тысяч гривен получат жители квартир, до 198 тысяч — владельцы частных домов. В наибольшей сумме помощи нуждается Киевский район — 49,9 миллиона гривен. Его бюджет увеличат с трех до 52 миллионов. Дополнительные средства также получит Хаджибейский район — 28,7 миллиона, Приморский — 9,6 миллиона, а Пересыпский — 38,1 миллиона гривен.

Всего на помощь планируют направить дополнительные 126,3 миллиона гривен. После изменений общее финансирование городской программы социальной поддержки на 2024-2028 годы составит 4,6 миллиарда гривен. Окончательное решение примут завтра, 8 октября на внеочередной сессии горсовета.

