В Одессе может не хватить денег на все компенсации после ливня

В Одессе приняли решение выделить более 126 миллионов гривен на помощь жителям, чьи дома пострадали от непогоды 30 сентября. Но городской голова Геннадий Труханов предупредил, что этих средств может не хватить на всех. Город надеется на поддержку из государственного и областного бюджетов.

Соответствующее решение приняли на внеочередной сессии горсовета.

Компенсации пострадавшим

После мощного ливня, который подтопил сотни домов, депутаты горсовета 8 октября проголосовали за выделение 126,3 миллиона гривен на компенсации. Деньги предоставят в рамках городской программы социальной поддержки, финансирование которой увеличили до 4,7 миллиарда гривен.

Дополнительные средства распределят между районными администрациями:

Киевская получит 49,9 млн грн,

Пересыпская — 38,1 млн,

Хаджибейская — 28,7 млн,

Приморская — 9,6 млн грн.

Компенсации предусмотрены до 87,6 тысячи гривен для жителей поврежденных квартир и до 189,8 тысячи гривен для владельцев частных домов. Для получения помощи теперь не нужно подавать справку о доходах.

По словам Труханова, денег хватит только на первый этап выплат. Он добавил, что если объем заявлений превысит выделенное финансирование, город будет искать дополнительные ресурсы, в том числе за счет перераспределения средств между коммунальными предприятиями.

"Мы не знаем, сколько будет обращений и как быстро будут поступать документы. Рассчитываем на помощь государства и области", — отметил мэр.

Напомним, мы сообщали, что ливень спас Куяльницкий лиман вблизи Одессы.