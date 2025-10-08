Відео
Україна
Два трамваї в Одесі не ходять через дощ — де не проїхати

Два трамваї в Одесі не ходять через дощ — де не проїхати

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 09:50
Одеса під час негоди — підтоплення, ремонт мереж і проблеми з трамваями
Трамвай їде під час дощу в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі вже декілька днів вирує негода. Через дощ та підтоплення вулиць є ускладнення руху громадського та цивільного транспорту. Крім того, частина жителів Одещини залишилася без світла.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Стан доріг

Станом на ранок 8 жовтня в Одесі проїзд усіма міськими дорогами залишається вільним. Водночас зафіксовані підтоплення на вулиці Наливній, 15 та у Ярмарковому провулку. На обох ділянках рух транспорту зберігається. Комунальники продовжують очищати дощоприймачі, щоб вода швидше зійшла.

Громадський транспорт

Через наслідки негоди тимчасово не курсують трамвайні маршрути №18 і №20. Натомість на цих напрямках працюють маршрутні таксі. Трамвай №7 уже відновив рух і курсує за маршрутом 28-ї Бригади — 11-та станція Люстдорфської дороги.

Ситуація зі світлом

Енергетики також продовжують ліквідовувати наслідки буревію. За минулу добу світло повернули 36,4 тисячі родин у 82 населених пунктах області. Станом на ранок без електропостачання залишаються 14,3 тисячі сімей у 47 селах і містечках. Ремонтні бригади працюють безперервно, щоб повністю відновити живлення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині школяри пішли на дистанційку через негоду. Також ми писали, що є перші результати розслідування наслідків негоди в Одесі.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
