Одесса во время непогоды - подтопления, ремонт сетей и проблемы с трамваями

В Одессе уже несколько дней бушует непогода. Из-за дождя и подтопления улиц есть осложнения движения общественного и гражданского транспорта. Кроме того, часть жителей Одесской области осталась без света.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Состояние дорог

По состоянию на утро 8 октября в Одессе проезд по всем городским дорогам остается свободным. В то же время зафиксированы подтопления на улице Наливной, 15 и в Ярмарочном переулке. На обоих участках движение транспорта сохраняется. Коммунальщики продолжают очищать дождеприемники, чтобы вода быстрее сошла.

Общественный транспорт

Из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №18 и №20. Зато на этих направлениях работают маршрутные такси. Трамвай №7 уже возобновил движение и курсирует по маршруту 28-й Бригады — 11-я станция Люстдорфской дороги.

Ситуация со светом

Энергетики также продолжают ликвидировать последствия урагана. За минувшие сутки свет вернули 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются 14,3 тысячи семей в 47 селах и городках. Ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы полностью восстановить питание.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области школьники пошли на дистанционку из-за непогоды. Также мы писали, что есть первые результаты расследования последствий непогоды в Одессе.