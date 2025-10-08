Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Два трамвая в Одессе не ходят из-за дождя — где не проехать

Два трамвая в Одессе не ходят из-за дождя — где не проехать

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 09:50
Одесса во время непогоды - подтопления, ремонт сетей и проблемы с трамваями
Трамвай едет во время дождя в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе уже несколько дней бушует непогода. Из-за дождя и подтопления улиц есть осложнения движения общественного и гражданского транспорта. Кроме того, часть жителей Одесской области осталась без света.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Состояние дорог

По состоянию на утро 8 октября в Одессе проезд по всем городским дорогам остается свободным. В то же время зафиксированы подтопления на улице Наливной, 15 и в Ярмарочном переулке. На обоих участках движение транспорта сохраняется. Коммунальщики продолжают очищать дождеприемники, чтобы вода быстрее сошла.

Общественный транспорт

Из-за последствий непогоды временно не курсируют трамвайные маршруты №18 и №20. Зато на этих направлениях работают маршрутные такси. Трамвай №7 уже возобновил движение и курсирует по маршруту 28-й Бригады — 11-я станция Люстдорфской дороги.

Ситуация со светом

Энергетики также продолжают ликвидировать последствия урагана. За минувшие сутки свет вернули 36,4 тысячи семей в 82 населенных пунктах области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются 14,3 тысячи семей в 47 селах и городках. Ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы полностью восстановить питание.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области школьники пошли на дистанционку из-за непогоды. Также мы писали, что есть первые результаты расследования последствий непогоды в Одессе.

Одесса непогода Одесская область Новости Одессы дождь общественный транспорт
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации