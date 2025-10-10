Відео
Головна Одеса Затоплення Одеси — як отримати компенсацію від міста

Затоплення Одеси — як отримати компенсацію від міста

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 16:27
Як отримати компенсацію після потопу в Одесі
Потоп в Одесі після негоди. Фото: Новини.LIVE

Після масштабної повені в Одесі десятки мешканців залишилися без даху над головою. У приватному секторі вода зруйнувала паркани та господарські споруди. Місцева влада оцінює збитки та обговорює виплати. Однак конкретного механізму компенсацій в Україні досі немає.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеського адвоката Олександра Жовтана, як отримати компенсації після стихії.

Читайте також:

Компенсація після потопу

Масштабна злива наприкінці вересня перетворила частину Одеси на суцільне озеро. Пошкоджені будинки, паркани, автомобілі та двори — сотні людей підраховують збитки. Адвокат Олександр Жовтан пояснює, що в Україні відсутній єдиний документ, який визначає порядок виплат після стихійних лих.

"Є норма, що такі рішення можуть ухвалювати місцеві ради або Кабмін, але кожен випадок розглядають окремо. Тому важливо діяти швидко та самостійно", — наголошує юрист.

Що робити після затоплення

Багато людей після стихії сподіваються, що влада все владнає сама. Але це — найбільша помилка. У таких випадках кожна година має значення. Якщо одразу не зафіксувати збитки, потім довести їх буде складно. Адвокат радить не чекати на комісії, а самому збирати докази.

"Хто швидко діє — той має шанс отримати компенсацію. Не варто чекати, поки хтось щось зробить замість вас", — каже юрист.

Спершу треба сфотографувати та зняти на відео все, що постраждало від води — будинок, подвір’я, меблі, техніку, авто. Корисно також мати покази сусідів чи очевидців, довідку від гідрометцентру або записи з камер спостереження. Далі — підтвердити, що це саме ваше майно: знайти документи на будинок, землю чи машину. Потім важливо довести, що шкода сталася саме через негоду. Для цього можна замовити експертизу або звернутися до міської ради з проханням створити комісію, яка складе акт огляду.

Такі документи стануть головним доказом у разі суду. Без них, навіть якщо все очевидно, довести втрати майже неможливо.

Нагадаємо, ми писали, що грошей на компенсації може вистачити не всім одеситам. Також ми повідомляли, що під час сессії міської ради між депутатами та мером Одеси стався скандал через ливнівки.

