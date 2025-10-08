Перепалка в міськраді Одеси через ремонт зливових колекторів

Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Під час обговорення бюджету в Одеській міськраді між депутатом Петром Обуховим і міським головою Геннадієм Трухановим виникла перепалка. Обухов заявив, що влада не виділяє коштів на ремонт зливової каналізації, хоча проблеми з підтопленнями тривають роками.

Про це Новини.LIVE дізналися із сесії міської ради.

Скандал через колектори

На засіданні міськради депутат Петро Обухов нагадав, що у проєкті бюджету передбачено 300 тисяч гривень лише на проєктування зливової каналізації на вулиці Рибача Балка. Водночас два проєкти реконструкції колекторів на Балківській вулиці та біля вулиці Щоголєва, розроблені ще у 2023 році, залишилися без продовження.

"Ненормально, що в XXI столітті люди гинуть від дощу. Ненормально, що місто три дні стоїть у воді. З цим треба щось робити", — наголосив Обухов.

Міський голова Геннадій Труханов різко відреагував на виступ депутата. Він звинуватив останнього у спробі "хайпанути" та додав, що тендери відбулися законно.

"Петро, ви ж не хлопчик з вулиці, ви знаєте, що ніхто не збирався витрачати сто мільйонів. Якщо вирішили хайпанути — не дуже виходить", — сказав він.

Заступниця міського голови Анна Познякова пояснила, що до державної системи DREAM уже завантажено кілька проєктів, але рішення про фінансування ухвалюватимуть депутати. Представники управління капітального будівництва повідомили, що два проєкти реконструкції колекторів коштують понад 130 і 230 мільйонів гривень відповідно. Поки що вони очікують фінансування.

Нагадаємо, ми писали, що трагедію з потопом в Одесі розслідує комісія. Також ми повідомляли, скільки отримають одесити, які постраждали через негоду.