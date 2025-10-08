Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Скандал в Одеській міськраді — депутати вимагають ливнівки

Скандал в Одеській міськраді — депутати вимагають ливнівки

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 14:22
Перепалка в міськраді Одеси через ремонт зливових колекторів
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Під час обговорення бюджету в Одеській міськраді між депутатом Петром Обуховим і міським головою Геннадієм Трухановим виникла перепалка. Обухов заявив, що влада не виділяє коштів на ремонт зливової каналізації, хоча проблеми з підтопленнями тривають роками.

Про це Новини.LIVE дізналися із сесії міської ради.

Реклама
Читайте також:

Скандал через колектори

На засіданні міськради депутат Петро Обухов нагадав, що у проєкті бюджету передбачено 300 тисяч гривень лише на проєктування зливової каналізації на вулиці Рибача Балка. Водночас два проєкти реконструкції колекторів на Балківській вулиці та біля вулиці Щоголєва, розроблені ще у 2023 році, залишилися без продовження.

"Ненормально, що в XXI столітті люди гинуть від дощу. Ненормально, що місто три дні стоїть у воді. З цим треба щось робити", — наголосив Обухов.

Міський голова Геннадій Труханов різко відреагував на виступ депутата. Він звинуватив останнього у спробі "хайпанути" та додав, що тендери відбулися законно.

"Петро, ви ж не хлопчик з вулиці, ви знаєте, що ніхто не збирався витрачати сто мільйонів. Якщо вирішили хайпанути — не дуже виходить", — сказав він.

Заступниця міського голови Анна Познякова пояснила, що до державної системи DREAM уже завантажено кілька проєктів, але рішення про фінансування ухвалюватимуть депутати. Представники управління капітального будівництва повідомили, що два проєкти реконструкції колекторів коштують понад 130 і 230 мільйонів гривень відповідно. Поки що вони очікують фінансування.

Нагадаємо, ми писали, що трагедію з потопом в Одесі розслідує комісія. Також ми повідомляли, скільки отримають одесити, які постраждали через негоду.

Одеса скандал Одеська область міська рада Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації