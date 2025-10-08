Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Скандал в Одесском горсовете — депутаты требуют ливневки

Скандал в Одесском горсовете — депутаты требуют ливневки

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 14:22
Перепалка в горсовете Одессы из-за ремонта ливневых коллекторов
Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во время обсуждения бюджета в Одесском горсовете между депутатом Петром Обуховым и городским головой Геннадием Трухановым возникла перепалка. Обухов заявил, что власти не выделяют средств на ремонт ливневой канализации, хотя проблемы с подтоплениями длятся годами.

Об этом Новини.LIVE узнали из сессии городского совета.

Реклама
Читайте также:

Скандал из-за коллекторов

На заседании горсовета депутат Петр Обухов напомнил, что в проекте бюджета предусмотрено 300 тысяч гривен только на проектирование ливневой канализации на улице Рыбачья Балка. В то же время два проекта реконструкции коллекторов на Балковской улице и возле улицы Щоголева, разработанные еще в 2023 году, остались без продолжения.

"Ненормально, что в XXI веке люди погибают от дождя. Ненормально, что город три дня стоит в воде. С этим надо что-то делать", — подчеркнул Обухов.

Городской голова Геннадий Труханов резко отреагировал на выступление депутата. Он обвинил последнего в попытке "хайпануть" и добавил, что тендеры состоялись законно.

"Петр, вы же не мальчик с улицы, вы знаете, что никто не собирался тратить сто миллионов. Если решили хайпануть — не очень получается", — сказал он.

Заместитель городского головы Анна Познякова объяснила, что в государственную систему DREAM уже загружено несколько проектов, но решение о финансировании будут принимать депутаты. Представители управления капитального строительства сообщили, что два проекта реконструкции коллекторов стоят более 130 и 230 миллионов гривен соответственно. Пока что они ожидают финансирования.

Напомним, мы писали, что трагедию с потопом в Одессе расследует комиссия. Также мы сообщали, сколько получат одесситы, которые пострадали из-за непогоды.

Одесса скандал Одесская область городской совет Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации