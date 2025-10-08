Перепалка в горсовете Одессы из-за ремонта ливневых коллекторов

Одесский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во время обсуждения бюджета в Одесском горсовете между депутатом Петром Обуховым и городским головой Геннадием Трухановым возникла перепалка. Обухов заявил, что власти не выделяют средств на ремонт ливневой канализации, хотя проблемы с подтоплениями длятся годами.

Об этом Новини.LIVE узнали из сессии городского совета.

На заседании горсовета депутат Петр Обухов напомнил, что в проекте бюджета предусмотрено 300 тысяч гривен только на проектирование ливневой канализации на улице Рыбачья Балка. В то же время два проекта реконструкции коллекторов на Балковской улице и возле улицы Щоголева, разработанные еще в 2023 году, остались без продолжения.

"Ненормально, что в XXI веке люди погибают от дождя. Ненормально, что город три дня стоит в воде. С этим надо что-то делать", — подчеркнул Обухов.

Городской голова Геннадий Труханов резко отреагировал на выступление депутата. Он обвинил последнего в попытке "хайпануть" и добавил, что тендеры состоялись законно.

"Петр, вы же не мальчик с улицы, вы знаете, что никто не собирался тратить сто миллионов. Если решили хайпануть — не очень получается", — сказал он.

Заместитель городского головы Анна Познякова объяснила, что в государственную систему DREAM уже загружено несколько проектов, но решение о финансировании будут принимать депутаты. Представители управления капитального строительства сообщили, что два проекта реконструкции коллекторов стоят более 130 и 230 миллионов гривен соответственно. Пока что они ожидают финансирования.

Напомним, мы писали, что трагедию с потопом в Одессе расследует комиссия. Также мы сообщали, сколько получат одесситы, которые пострадали из-за непогоды.