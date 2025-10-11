Мониторинг Сухого лимана - какое состояние воды и морских биоресурсов

Проверка Сухого лимана. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

В южном Причерноморье продолжается мониторинг состояния водоемов. На этот раз специалисты исследовали Сухой лиман. Они проверили качество воды, отобрали биологические пробы и оценили состояние мидии на экспериментальной ферме.

Об этом сообщило Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

Исследование мидий в Сухом лимане. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Мониторинг Сухого лимана под Одессой

Специалисты Института рыбного хозяйства, экологии моря и океанографии Госрыбагентства совместно с Одесским рыбоохранным измерили гидрологические показатели, взяли гидробиологические пробы и проверили состояние мидий, которые выращиваются на экспериментальной ферме в третьем бассейне лимана.

Какие результаты проверки

Как утверждают ученые, результаты исследования показали, что состояние естественной кормовой базы остается стабильным. По словам ученых, этого достаточно для формирования запасов водных биоресурсов и дальнейшего выращивания моллюсков.

"Состояние всех компонентов естественной кормовой базы (фитопланктона, зоопланктона и бентоса) в средней части Сухого лимана является достаточным для формирования здесь запасов водных биоресурсов и выращивания моллюсков", — отметили в агентстве.

Результаты мониторинга Сухого лимана. Фото: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины

Отметим, что Сухой лиман считается лиманом открытого типа — фактически это глубоководный морской залив. Его значение для экосистемы Черного моря большое, ведь здесь обитает около 23 видов морских биоресурсов, среди которых черноморские кефали, бычки, шпрот, хамса и креветки.

