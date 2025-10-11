Графіки відключення світла в Одесі на 12 жовтня: як дізнатися адресу

Графіки світла в Одесі завтра — де дізнатися інформацію та адресу
Фахівці продовжують ремонтувати енергооб’єкти, які постраждали від російських обстрілів. Проте завтра, 12 жовтня, в Одесі та області планових відключень світла не прогнозують.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, одеситів закликають готуватися до важкої зими. Також ми писали, що через перебої з електропостачанням в Одесі тимчасово змінено кількість робочих трамваїв і тролейбусів.
